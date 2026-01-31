Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Vertis Infrastructure Trust standalone net profit rises 76.57% in the December 2025 quarter

Vertis Infrastructure Trust standalone net profit rises 76.57% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 9:11 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 119.87% to Rs 619.01 crore

Net profit of Vertis Infrastructure Trust rose 76.57% to Rs 375.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 212.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 119.87% to Rs 619.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 281.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales619.01281.54 120 OPM %97.0997.74 -PBDT399.29212.26 88 PBT399.29212.26 88 NP375.68212.76 77

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Mitsu Chem Plast standalone net profit rises 218.24% in the December 2025 quarter

TransIndia Real Estate consolidated net profit rises 23.72% in the December 2025 quarter

Dhanlaxmi Fabrics reports consolidated net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Gujarat Ambuja Exports consolidated net profit declines 7.66% in the December 2025 quarter

Kiran Syntex reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story