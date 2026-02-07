Vertoz consolidated net profit declines 15.78% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.93% to Rs 75.42 croreNet profit of Vertoz declined 15.78% to Rs 6.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.93% to Rs 75.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 66.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales75.4266.20 14 OPM %17.8612.51 -PBDT12.809.19 39 PBT7.737.97 -3 NP6.197.35 -16
