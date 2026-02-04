Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Wonderla Holidays standalone net profit declines 28.67% in the December 2025 quarter

Wonderla Holidays standalone net profit declines 28.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 5:18 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.72% to Rs 134.53 crore

Net profit of Wonderla Holidays declined 28.67% to Rs 14.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.72% to Rs 134.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales134.53121.51 11 OPM %29.9030.57 -PBDT46.8841.98 12 PBT25.8927.37 -5 NP14.4820.30 -29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Oriental Rail Infrastructure standalone net profit rises 291.24% in the December 2025 quarter

Aro Granite Industries reports standalone net loss of Rs 2.97 crore in the December 2025 quarter

Ushakiran Finance reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Andhra Petrochemicals reports standalone net loss of Rs 10.77 crore in the December 2025 quarter

Wealth First Portfolio Managers consolidated net profit declines 87.92% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 5:18 PM IST

Explore News

Next Story