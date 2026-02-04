Wonderla Holidays standalone net profit declines 28.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.72% to Rs 134.53 croreNet profit of Wonderla Holidays declined 28.67% to Rs 14.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.72% to Rs 134.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales134.53121.51 11 OPM %29.9030.57 -PBDT46.8841.98 12 PBT25.8927.37 -5 NP14.4820.30 -29
