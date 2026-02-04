Carysil consolidated net profit rises 68.64% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.58% to Rs 222.57 croreNet profit of Carysil rose 68.64% to Rs 21.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.58% to Rs 222.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 203.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales222.57203.12 10 OPM %18.9514.18 -PBDT40.0527.35 46 PBT30.5318.15 68 NP21.0812.50 69
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content