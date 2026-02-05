Xchanging Solutions consolidated net profit declines 8.98% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.97% to Rs 48.82 croreNet profit of Xchanging Solutions declined 8.98% to Rs 13.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.97% to Rs 48.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 45.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales48.8245.64 7 OPM %32.9431.05 -PBDT17.9716.42 9 PBT17.9716.38 10 NP13.1814.48 -9
