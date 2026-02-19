Dividend stocks: Alkem Labs, Irctc, 25 others to remain in spotlight today
Here is the complete list of the stocks trading ex-dividend tomorrow, along with their respective record dates and announced dividend amounts
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|Alkem Laboratories
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹43
|Feb 20, 2026
|The Bombay Burmah Trading Corporation
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹17
|Feb 20, 2026
|Bhatia Communications & Retail (India)
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.010
|Feb 20, 2026
|Cantabil Retail India
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.75
|Feb 20, 2026
|DCW
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.10
|Feb 20, 2026
|Ddev Plastiks Industries
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.50
|Feb 20, 2026
|Firstsource Solutions
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹5.50
|Feb 20, 2026
|India Nippon Electricals
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹15.50
|Feb 20, 2026
|Indian Railway Catering and Tourism Corporation
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹3.50
|Feb 20, 2026
|Kirloskar Oil Engines
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹2.50
|Feb 20, 2026
|KSE
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹5
|Feb 21, 2026
|Mobavenue AI Tech
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.50
|Feb 20, 2026
|Info Edge (India)
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹2.40
|Feb 20, 2026
|NCL Industries
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹1.50
|Feb 21, 2026
|Nirlon
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹15
|Feb 20, 2026
|Panchsheel Organics
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.80
|Feb 20, 2026
|Power Finance Corporation
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹4
|Feb 20, 2026
|PTC India
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹3
|Feb 20, 2026
|QGO Finance
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.15
|Feb 20, 2026
|RACL Geartech
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹1.50
|Feb 20, 2026
|Rashtriya Chemicals and Fertilizers
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹1
|Feb 20, 2026
|Senco Gold
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.75
|Feb 20, 2026
|Standard Industries
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.55
|Feb 20, 2026
|SJVN
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹1.15
|Feb 20, 2026
|Taneja Aerospace & Aviation
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹2.50
|Feb 20, 2026
|United Drilling Tools
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.60
|Feb 20, 2026
|Wonder Electricals
|Feb 20, 2026
|Interim Dividend - ₹0.10
|Feb 20, 2026
First Published: Feb 19 2026 | 8:52 AM IST