Here is the complete list of stocks set to trade ex-dividend tomorrow, Thursday, September 18, 2025:
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|First Custodian Fund India
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 18, 2025
|Acutaas Chemicals
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 18, 2025
|Amarjothi Spinning Mills
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹2.20
|Sep 18, 2025
|Arrow Greentech
|Sep 18, 2025
|Dividend - ₹4
|Sep 18, 2025
|Ashiana Housing
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 18, 2025
|Atam Valves
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.8500
|Sep 18, 2025
|Bal Pharma
|Sep 18, 2025
|Dividend - ₹1.20
|Sep 18, 2025
|Comfort Intech
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.0700
|Sep 18, 2025
|Creative Castings
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹10
|Sep 18, 2025
|Dhoot Industrial Finance
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 18, 2025
|Dr Agarwals Eye Hospital
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹3.50
|Sep 18, 2025
|Eldeco Housing & Industries
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹9
|Sep 18, 2025
|Gujarat Mineral Development Corporation
|Sep 18, 2025
|Dividend - ₹10.10
|Sep 18, 2025
|Goodluck India
|Sep 18, 2025
|Dividend - ₹4
|Sep 18, 2025
|Hindustan Composites
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Sep 18, 2025
|Hindustan Copper
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1.4600
|Sep 18, 2025
|Honda India Power Products
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹21.50
|Sep 18, 2025
|Indo Borax & Chemicals
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 18, 2025
|Indraprastha Medical Corporation
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹4.50
|Sep 18, 2025
|IRM Energy
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 18, 2025
|ITCONS E-Solutions
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.1500
|Sep 18, 2025
|Jamna Auto Industries
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1.10
|Sep 18, 2025
|JMJ Fintech
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.2500
|Sep 18, 2025
|JNK India
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.30
|Sep 18, 2025
|Kamdhenu
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.2500
|Sep 18, 2025
|KCP Sugar & Industries Corporation
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.10
|Sep 18, 2025
|Kanoria Energy & Infrastructure
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.0500
|Sep 18, 2025
|Kilburn Engineering
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Sep 18, 2025
|Krishival Foods
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.2400
|Sep 18, 2025
|NCL Industries
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Sep 18, 2025
|Poly Medicure
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹3.50
|Sep 18, 2025
|PPAP Automotive
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1.50
|Sep 18, 2025
|Quality Power Electrical Equipments
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 18, 2025
|Riddhi Siddhi Gluco Biols
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹3
|Sep 18, 2025
|Rubfila International
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹2
|Sep 18, 2025
|Samrat Pharmachem
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 18, 2025
|Sandu Pharmaceuticals
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.80
|Sep 18, 2025
|Shakti Pumps India
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹1
|Sep 18, 2025
|Shukra Pharmaceuticals
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.0100
|Sep 18, 2025
|SJVN
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.3100
|Sep 18, 2025
|Star Paper Mills
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹3.50
|Sep 18, 2025
|Sterling Tools
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|Sep 18, 2025
|Venus Pipes & Tubes
|Sep 18, 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|Sep 18, 2025
|Weizmann
|Sep 18, 2025
