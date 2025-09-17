Home / Markets / News / Dividend stocks: SJVN, GMDC, Hindustan Copper, 43 others to remain in focus

Dividend stocks: SJVN, GMDC, Hindustan Copper, 43 others to remain in focus

Here is the complete list of stocks set to trade ex-dividend tomorrow, Thursday, September 18, 2025

Dividend
Photo: Shutterstock
SI Reporter New Delhi
5 min read Last Updated : Sep 17 2025 | 9:00 AM IST
Connect with us
Facebook IconLinkedIN Icon
Dividend stocks today, Wednesday, Septmber 17, 2025: Shares of SJVN, Goodluck India, Gujarat Mineral Development Corporation, Honda India Power Products, Hindustan Copper, NCL Industries, Eldeco Housing & Industries, Creative Castings, and 37 other companies are set to remain in focus today on account of the dividend announcements made by them for their shareholders.
 
According to BSE data, shares of these companies are set to trade ex-dividend tomorrow, Thursday, September 18, 2025. Notably, the ex-date refers to the date when a stock starts trading without the entitlement to dividend payouts. Therefore, investors who wish to receive the dividend must own the stock before the ex-date — in this case, on or before September 18. The record date, on the other hand, is when the company finalises the list of eligible shareholders for the dividend payout.
 
Among the companies listed, Honda India Power Products has announced the highest dividend reward for its shareholders. The company informed the exchanges that its board has decided to pay a final dividend of ₹21.50 per share. The record date to determine eligible shareholders is set for September 18, 2025.
 
Gujarat Mineral Development Corporation has announced a dividend of ₹10.10 per share for its shareholders. The company has also set the record date as September 18, 2025, to ascertain the eligibility of its shareholders. Further, Eldeco Housing & Industries will pay a dividend of ₹9 per share to its shareholders.

Here is the complete list of stocks set to trade ex-dividend tomorrow, Thursday, September 18, 2025:

Company Ex-date Purpose Record date
First Custodian Fund India Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1 Sep 18, 2025
Acutaas Chemicals Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Sep 18, 2025
Amarjothi Spinning Mills Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹2.20 Sep 18, 2025
Arrow Greentech Sep 18, 2025 Dividend - ₹4 Sep 18, 2025
Ashiana Housing Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Sep 18, 2025
Atam Valves Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.8500 Sep 18, 2025
Bal Pharma Sep 18, 2025 Dividend - ₹1.20 Sep 18, 2025
Comfort Intech Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.0700 Sep 18, 2025
Creative Castings Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹10 Sep 18, 2025
Dhoot Industrial Finance Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Sep 18, 2025
Dr Agarwals Eye Hospital Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹3.50 Sep 18, 2025
Eldeco Housing & Industries Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹9 Sep 18, 2025
Gujarat Mineral Development Corporation Sep 18, 2025 Dividend - ₹10.10 Sep 18, 2025
Goodluck India Sep 18, 2025 Dividend - ₹4 Sep 18, 2025
Hindustan Composites Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹2 Sep 18, 2025
Hindustan Copper Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1.4600 Sep 18, 2025
Honda India Power Products Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹21.50 Sep 18, 2025
Indo Borax & Chemicals Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1 Sep 18, 2025
Indraprastha Medical Corporation Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹4.50 Sep 18, 2025
IRM Energy Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Sep 18, 2025
ITCONS E-Solutions Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.1500 Sep 18, 2025
Jamna Auto Industries Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1.10 Sep 18, 2025
JMJ Fintech Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.2500 Sep 18, 2025
JNK India Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.30 Sep 18, 2025
Kamdhenu Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.2500 Sep 18, 2025
KCP Sugar & Industries Corporation Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.10 Sep 18, 2025
Kanoria Energy & Infrastructure Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.0500 Sep 18, 2025
Kilburn Engineering Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹2 Sep 18, 2025
Krishival Foods Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.2400 Sep 18, 2025
NCL Industries Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹2 Sep 18, 2025
Poly Medicure Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹3.50 Sep 18, 2025
PPAP Automotive Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1.50 Sep 18, 2025
Quality Power Electrical Equipments Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1 Sep 18, 2025
Riddhi Siddhi Gluco Biols Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹3 Sep 18, 2025
Rubfila International Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹2 Sep 18, 2025
Samrat Pharmachem Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1 Sep 18, 2025
Sandu Pharmaceuticals Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.80 Sep 18, 2025
Shakti Pumps India Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹1 Sep 18, 2025
Shukra Pharmaceuticals Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.0100 Sep 18, 2025
SJVN Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.3100 Sep 18, 2025
Star Paper Mills Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹3.50 Sep 18, 2025
Sterling Tools Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹2.50 Sep 18, 2025
Venus Pipes & Tubes Sep 18, 2025 Final Dividend - ₹0.50 Sep 18, 2025
Weizmann Sep 18, 2025

Already subscribed? Log in

Subscribe to read the full story →
*Subscribe to Business Standard digital and get complimentary access to The New York Times

Smart Quarterly

₹900

3 Months

₹300/Month

SAVE 25%

Smart Essential

₹2,700

1 Year

₹225/Month

SAVE 46%
*with 12 months initial complimentary New York Times access

Super Saver

₹3,900

2 Years

₹162/Month

Subscribe

Renews automatically, cancel anytime

Here’s what’s included in our digital subscription plans

Exclusive premium stories online

  • Over 30 premium stories daily, handpicked by our editors

Complimentary Access to The New York Times

  • News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic

Business Standard Epaper

  • Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share

Curated Newsletters

  • Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox

Market Analysis & Investment Insights

  • In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor

Archives

  • Repository of articles and publications dating back to 1997

Ad-free Reading

  • Uninterrupted reading experience with no advertisements

Seamless Access Across All Devices

  • Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app

SAVE 25%
Subscribe for ₹2,700 / 1 Year
Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Stock Market LIVE: GIFT Nifty rises; Asia falls; Urban Co, Shringar House, Dev Accelerator IPO eyed

VMS TMT IPO opens today: Analysts see long-term potential; should you bid?

Stocks to Watch today: Urban Company, Akzo Nobel, BEL, One Mobikwik, DRL

Urban Company IPO allotment finalised; here's what to expect from listing

'Mid, smallcaps expensive, but smart stock picking can generate alpha'

Topics :Buzzing stocksShare priceSJVNGMDCshare marketHindustan Copper

First Published: Sep 17 2025 | 8:42 AM IST

Explore News

Next Story