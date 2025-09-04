Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex up 650 pts, Nifty holds 24,900 on GST boost; auto, FMCG lead rally
Live New Update

Sensex Today| Stock Market LIVE Updates, Sept 4, 2025: The Nifty Auto index rallied 2.3 per cent, followed by the Nifty FMCG index (1.7 per cent)

SI Reporter New Delhi
stock market live today
Stock Market LIVE: Consumption stocks were leading the stock market rally today | Image: Bloomberg

2 min read Last Updated : Sep 04 2025 | 10:04 AM IST
10:01 AM

Stock Market LIVE Updates: 10 AM Market Update

Stock Market LIVE Updates: Indian equity markets were trading higher on Thursday as investors cheered the reforms in GST structure announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday. At 10 AM, the BSE Sensex was trading at 81,214, up 646 points or 0.8, while the NSE Nifty50 was trading with at 24,907, up 192 points or 0.78 per cent.

9:57 AM

Stock Market LIVE Updates: Goel Construction IPO closes today; check latest subscription status, GMP

Stock Market LIVE Updates: Goel Construction IPO is set to conclude for public subscription today, Thursday, September 4, 2025. According to BSE data, the mainline offering has been oversubscribed by 10.75 times, by the end of the second day of subscription on Wednesday, September 3, 2025. READ MORE

9:46 AM

Stock Market LIVE Updates: Nomura bets on Waaree, Premier as Indian solar capacity to grow 3x by 2030

Stock Market LIVE Updates: Nomura has kicked off coverage on India’s solar sector with an upbeat note, calling it “poised for exemplary growth.” The brokerage has initiated coverage on Waaree Energies Limited with a ‘Buy’ rating and target price of ₹3,710, and on Premier Energies Limited with a ‘Neutral’ rating and target price of ₹1,100. READ MORE

9:39 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee flat as Fed rate cut bets, GST cuts lift sentiment; opens at 88.06/$

Stock Market LIVE Updates: The Indian Rupee traded flat on Thurday as traders assessed the impact of the revamped Goods and Services Tax (GST) that was unveiled by the Finance Minister on Wedneday. The domestic currency opened one paise higher at 88.06 against the greenback on Thursday, according to Bloomberg. READ MORE

9:25 AM

Stock Market LIVE Updates: Index heatmap check

Stock Market LIVE Updates: Among the Sensex constituents, Mahindra & Mahindra, Bajaj Finance, Hindustan Unilever, Bajaj Finserv, ITC and Tata Motors were the top gainers. Eternal, Tata Steel, NTPC, Reliance Industries, and HCL Tech were the top laggards.

9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Auto, FMCG, and Realty stocks gain on GST overhaul

Stock Market LIVE Updates: Among sectoral indices, Nifty Auto index was trading 2.4 per cent higher, followed by FMCG, Financial Services, Realty Consumer Durables, and Bank. However, Nifty Metal and Oil & Gas were trading in red.

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: In the broader markets, the NSE Midcap 100 index was up 0.61 per cent and Nifty Smallcap 100 was up 0.64 per cent.

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex reclaims 81,000-mark

Stock Market LIVE Updates: Post-opening, the BSE Sensex rose over 581 points to 81,150 levels. The index touched a high of 81,456.67.
 

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty50 opens at 24,980

Stock Market LIVE Updates: After the markets opened, NSE Nifty50 rose over 182.85 points or 0.75 per cent, to 24,897 levels.

9:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty climbs 266 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 24,980.75, higher by 265.70 points or 1.08 per cent.

8:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Trump-backed bitcoin mining company begins trading on Nasdaq stock market

Stock Market LIVE Updates: Our Nasdaq debut marks a historic milestone in bringing bitcoin into the core of US capital markets, Eric Trump said in a statement. He is a co-founder and chief strategy officer of American Bitcoin. READ MORE

8:46 AM

Stock Market LIVE Updates: Jane Street files appeal in SAT, says Sebi probe 'biased, pre-determined'

Stock Market LIVE Updates: Jane Street has argued that Sebi denied it access to crucial and relevant documents needed for its defence. The firm has further alleged "bias and pre-determination" by the regulator, accusing Sebi of allegedly “abandoning and reversing” an earlier finding that showed no price manipulation. READ MORE

8:40 AM

Stock Market LIVE Updates: Sebi chair calls for stricter internal controls by banks on insider trading

Stock Market LIVE Updates: The Securities and Exchange Board of India (Sebi) Chairman Tuhin Kanta Pandey on Wednesday called for greater internal controls and strict confidentiality of price sensitive information by listed banks in order to prevent insider trading. The Sebi chair’s comments come at a time when the regulator is probing alleged insider trading and delayed disclosures in the IndusInd Bank matter. READ MORE

8:33 AM

Stock Market LIVE Updates: AXISCADES Technologies' subsidiary bags contracts worth $1 million

Stock Market LIVE Updates: The company has informed the exchnages that its subsidiary, Mistral Solutions Private Limited has secured a couple of small pilot contracts of worth $1 million. "Although modest in scale, these contracts are significant, they represent engagements with two of the world’s largest hyperscalers and offer annuity revenue as well as exponential growth potential," the company said in release. 

8:25 AM

Stock Market LIVE Updates: Pharma stock up 37% in 6 mths; Nuvama initiates with 'Buy', eyes 29% gains

Stock Market LIVE Updates: Shares of pharmaceutical company Neuland Laboratories may stay in focus after domestic brokerage Nuvama initiated coverage on the stock with a bullish outlook. The brokerage expects a further upside of nearly 29 per cent and has assigned a target price of ₹17,700 per share. READ MORE
First Published: Sep 04 2025 | 7:53 AM IST

