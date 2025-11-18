Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex gains 99 pts, Nifty holds 26,000 in pre-open
Stock Market LIVE: Sensex gains 99 pts, Nifty holds 26,000 in pre-open

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, November 18, 2025: At 7:20 AM, GIFT Nifty futures were down 50 points at 26,011

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE, November 18, 2025
Stock Market LIVE, November 18, 2025: GIFT Nifty indicates negative start

2 min read Last Updated : Nov 18 2025 | 9:11 AM IST
9:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle flat in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex rose 91.42 points or 0.11 per cent to 85,042.37 levels, while the Nifty50 was at 26,021.80, up by marginal 8.35 points or 0.03 per cent.

9:03 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens lower on Tuesday

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens 3 paise lower on Tuesday, Nov 18. The domestic currency opened at 88.66 per US dollar vs Monday's close of 88.63/$

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: ITC block deal

Stock Market LIVE Updates: 47.5 million shares (0.4 per cent equity) worth ₹1,936 crore change hands at ₹407 pet share in block deal window, according to reports. 

8:51 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold price climbs ₹10 to ₹1,25,410; silver falls ₹100, trading at ₹1,66,900

Stock Market LIVE Updates: The price of 24-carat gold rose ₹10 in early trade on Tuesday, with ten grams of the precious metal trading at ₹1,25,410, according to the GoodReturns website. The price of silver tumbled ₹100, with one kilogram of the precious metal selling at ₹1,66,900. READ MORE

8:46 AM

Stock Market LIVE Updates: Three factors which can assist the ongoing rally in the market

Stock Market LIVE Updates: There are three favourable factors which can assist the ongoing rally in the market.
  • One, official sources from the White House indicate that ‘US is close to a trade deal with India.’
  • Two, the fading AI trade will benefit India.
  • Three, the fundamentals are improving as reflected in resilience in growth and rising earnings.
These three factors favour the continuation of the ongoing mild rally in India. FIIs turning buyers also is a positive; but it is too early to say that this a trend. The GST cut- triggered boom in consumption justifies the optimism seen in markets. But if the market rally is to sustain, the boom in consumption also has to sustain. So, watch out for the leading indicators relating to demand and consumption.

View by: VK Vijayakumar, chief investment strategist, Geojit Investments.

8:43 AM

Stock Market LIVE Updates: Why did analysts downgrade SKF India to Reduce?

Stock Market LIVE Updates: Analysts at domestic brokerage Nuvama Institutional Equities (Nuvama) have turned cautious on SKF India’s automotive business after the company’s September quarter (Q2FY26) performance fell short of expectations, prompting a cut in earnings forecasts and a rating downgrade to ‘Reduce’ from ‘Buy’. READ MORE 

8:37 AM

Stock Market LIVE Updates: Analyst picks three stocks that have up to 10% upside

Stock Market LIVE Updates: Here are the top stock picks by Bonanza Portfolio's Kunal Kamble. READ MORE 

8:32 AM

Stock Market LIVE Updates: PhysicsWallah IPO listing

Stock Market LIVE Updates: Alakh Pandey-led edtech firm PhysicsWallah is set to make its stock market debut on Tuesday, following the closure of its initial public offering (IPO), which raised ₹3,480.71 crore. Catch LIVE Updates here 

8:25 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to Watch today

Stock Market LIVE Updates: PhysicsWallah, BSE, HCL Tech, Infosys, Paytm and others in focus. READ MORE 

8:23 AM

Stock Market LIVE Updates: A level playing field: Case-by-case treatment in telecom should be avoided

Stock Market LIVE Updates: Vodafone Idea (Vi) is hopeful that the government, which holds 49 per cent in the telco, would look at a long-term solution to its pending dues linked to adjusted gross revenue (AGR). The confidence, expressed at a recent earnings call, is based on the latest Supreme Court decision allowing the Centre to reassess the telco’s AGR up to FY17. While the court has permitted the government to review the entire AGR dues following the telco’s concern over calculation errors, there should not be any special dispensation for one company. READ MORE 

8:12 AM

Stock Market LIVE Updates: S&P Global upgrades Bharti Airtel to BBB on stronger earnings outlook

Stock Market LIVE Updates: S&P Global Ratings raised its long-term issuer credit ratings on Bharti Airtel to ‘BBB’ from ‘BBB-’. The ratings agency also raised its ratings on the senior unsecured debt the company issued or guarantees to ‘BBB’ from ‘BBB-’, while the ratings on its subordinated perpetual securities were raised to ‘BB+’ from ‘BB’. READ MORE 

8:07 AM

Stock Market LIVE Updates: Indian OMCs unlikely to see impact on margins after US curbs on Russian oil

Stock Market LIVE Updates: Indian oil marketing companies (OMCs) are unlikely to see significant effect on their refining margins or credit profiles in the wake of the latest US sanctions on Russia’s largest crude oil producers and the European Union’s ban on refined imports derived from Russian crude, said Fitch Ratings.
 
The rating agency said the scale of impact would, however, depend on the duration and effectiveness of the sanctions. READ MORE 

8:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Rural recovery, exports to drive volume growth for Hero MotoCorp

Stock Market LIVE Updates: Two-wheeler major Hero MotoCorp was the best performer on the BSE 100 index on Monday, gaining 4.86 per cent in trade to ₹5,799 a share.
 
Gains for the company follow margin expansion and market share gains in the September quarter and steady volume outlook on the back of new launches, rural demand and rising exports. READ MORE 

7:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Master Capital Services gets Sebi nod to launch its mutual fund business

Stock Market LIVE Updates: Master Capital Services on Monday said it has received in-principle approval from markets regulator Sebi to sponsor a mutual fund.
 
The approval allows the company to take additional regulatory steps necessary to form an Asset Management Company (AMC) and launch mutual fund schemes, subject to fulfilling Sebi's final registration requirements. READ MORE 

7:48 AM

Stock Market LIVE Updates: Sebi to decline Jane Street's request for more data in trading ban case

Stock Market LIVE Updates: India's markets regulator will tell a court this week that it sees no reason to release additional data and documents to Jane Street, two sources with direct knowledge of the matter said, after the US firm appealed a securities trading ban. READ MORE 
First Published: Nov 18 2025 | 7:40 AM IST

