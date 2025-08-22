Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex dips 49 pts, Nifty holds 25,050 in pre-open; Rupee down 10 paise
Live New Update

Stock Market LIVE Updates: Sensex dips 49 pts, Nifty holds 25,050 in pre-open; Rupee down 10 paise

Sensex Today | GIFT Nifty | Stock Market LIVE Updates: Asian markets were mixed as investors are looking for guidance on upcoming monetary policy moves

SI Reporter New Delhi
Media Majors, stock market, share market, stock trading
Stock Market LIVE Updates: US markets settled lower ahead of Powell's speech | Representational image

2 min read Last Updated : Aug 22 2025 | 9:11 AM IST
Connect with us
Facebook IconLinkedIN Icon

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle lower in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex slipped 42.97 points or 0.05 per cent to 81,957.74 levels, while NSE Nifty50 was down 19.6 points or 0.08 per cent at 25,064.15 levels.

9:02 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens weaker today in forex market

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee opened 10 paise lower on Friday, August 22. The domestic currency started trading at 87.37 per US dollar vs Thursday's close of 87.27/$ 

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Vedanta approves ₹6,256 cr interim dividend

Stock Market LIVE Updates: Vedanta has a history of large shareholder returns, with frequent interim dividends helping funnel capital upstream to its debt-laden parent. Vedanta Resources, controlled by billionaire Anil Agarwal, has been under pressure to service borrowings, including dollar bonds, after multiple rounds of refinancing. READ MORE

8:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Auto firms split over GST rejig impact on car and two-wheeler sales

Stock Market LIVE Updates: Currently, internal combustion engine (ICE) two-wheelers above 350 cc attract 28 per cent GST, while electric vehicles face 5 per cent. With an 18 per cent cap, the hope is ICE two-wheelers too will fall to that rate. Several companies are preparing to push the industry body to urge the government not to delay until Diwali but clear the changes quickly, to avoid a September slowdown. READ MORE

8:50 AM

Stock Market LIVE Updates: How to check Shreeji Shipping Global IPO allotment

Stock Market LIVE Updates: The ₹410.71 crore public offering of Shreeji Shipping Global, offered at a price band of ₹240–₹252 with a lot size of 58 shares, received bids for 66,28,01,380 shares against the 1,14,08,600 shares on offer. This led to an oversubscription of 58.10 times by the end of the subscription period, according to data available on the BSE. READ MORE

8:45 AM

Stock Market LIVE Updates: RBI floats discussion paper to review inflation targeting framework

  • Stock Market LIVE Updates: The FIT framework, which is in place since October 2016, is to be reviewed every five years.
     
  • In the first review conducted in March 2021, the target was retained for the subsequent five years till March 2026.
     
  • At present, the RBI Act mandates the central bank to maintain a Consumer Price Index (CPI) inflation target of 4.0 per cent with a tolerance band of +/- 2 per cent around it. READ MORE

8:40 AM

Stock Market LIVE Updates: GIFT Nifty hints at gap-down start

  • Stock Market LIVE Updates: Indian stock markets may open lower on Friday, if GIFT Nifty trends hold true.
     
  • At 8:40 AM, GIFT Nifty futures were trading 81 points lower at 25,041 levels.

8:35 AM

Stock Market LIVE Updates: Here's how to trade Silver today

  • Stock Market LIVE Updates: In a negative development for the metal, President Donald Trump on Wednesday said his administration will not approve solar or wind power projects.
     
  • This is even though electricity demand is outpacing the supply in some parts of the US.
     
  • Silver may experience some volatility due to Trump’s comments. READ MORE

8:30 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold outlook: Analyst suggests 'buy on the dips'

 Stock Market LIVE Updates: Gold is consolidating as investors await the Fed Chair Powell’s speech scheduled for 7:30 PM today. Cracks in the US labour market have increased the pressure on him to cut the rates. The number of Fed officials supporting a rate cut has increased as they call for a shift in the Fed’s focus towards the job market. READ MORE

8:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Here are the key stocks to watch today

Stock Market LIVE Updates: Indian equities are set for a lower start amid mixed global cues. Globally, investors await Federal Reserve Chair Jerome Powell’s Jackson Hole address later today for guidance on the policy path. Amid this, Apollo Hospitals, Wipro, Hindalco, IDBI Bank, and Zomato are among the key stocks to watch today: READ MORE

8:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Tariff worries? Allocate 40-50% to Sensex or Nifty basket: G Chokkalingam

Stock Market LIVE Updates: Potential GST reforms could be a game changer for India’s middle class, says G Chokkalingam, founder of Equinomics Research. The stimulus may boost the housing loan sector by freeing up some middle-class savings. FMCG, durables, and two-wheelers are also likely to benefit, he added. READ MORE

8:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Dollar steady as traders await Powell speech

Stock Market LIVE Updates: The US dollar index, which tracks the greenback against a basket of currencies of major trading partners, was steady at 98.60 after four consecutive days of gains, as traders parsed speeches from Fed officials who appeared lukewarmto the idea of an interest rate cut next month. READ MORE

7:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Sebi plans longer-tenor derivative products, says Chairman Tuhin Kanta Pandey

Stock Market LIVE Updates: Sebi plans to pivot towards longer-tenor derivatives products to ensure they serve their intended purpose of hedging, said chairman Tuhin Kanta Pandey on Thursday. He called for greater “quality and balance” in the derivatives market, where trading volumes are disproportionately higher than the underlying cash segment. READ MORE

7:50 AM

Stock Market LIVE Updates: Foreign investors slash India allocations in July, shift to China & Korea

Stock Market LIVE Updates: India is rapidly losing favour with global emerging market (EM) investors, with the latest fund flow data showing one of the steepest cutbacks in allocations to Indian equities in recent months. According to an analysis done by Nomura of 45 large EM funds, relative allocations to India fell by 110 bps M-o-M in July, with as many as 41 funds reducing exposure. READ MORE

7:44 AM

Stock Market LIVE Updates: Crude oil prices fall

Stock Market LIVE Updates: Crude oil prices were trading lower on Friday morning. The benchmarks, WTI crude was down 0.3 per cent at $63.34, while Brent crude prices were trading at $67.45, down by 0.31%. 
Connect with us on WhatsApp

Topics :Share Market TodayStock Market TodayMARKET LIVEstock market tradingBSE SensexMarketsNSE NiftyIPOsSME IPOsUS marketsAsian marketsDomestic marketsJerome Powell

First Published: Aug 22 2025 | 7:11 AM IST

Explore News