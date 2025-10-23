Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex zooms 728pts in pre-open; Nifty atop 26,000
Stock Market LIVE Updates: Sensex zooms 728pts in pre-open; Nifty atop 26,000

Sensex Today | Stock Market LIVE: GIFT Nifty futures were trading 363 points higher at 26,267, indicating a gap-up start for the markets amid hopes of India-US trade deal

Stock Market LIVE oct 23
US equity markets closed lower on Wednesday amid renewed US-China trade tensions (Photo: PTI)

2 min read Last Updated : Oct 23 2025 | 9:11 AM IST
9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex adds 728 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex added 727.81 points or 0.86 per cent to settle at 85,154.15 in pre-opening session on Thursday.
 

9:08 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty reclaims 26k in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 26,059.25, higher by 190.65 points or 0.74 per cent.
 

9:05 AM

Stock Market LIVE Updates: New gold? Why wealthy families are investing in countries, not just stocks

Stock Market LIVE Updates: When volatility becomes the norm, the safest asset isn’t gold or real estate — it’s resilience.
 
That’s the message from Henley & Partners’ 2025 Global Investment Risk & Resilience Index, which ranks 226 countries on their ability to absorb shocks and adapt to change. The findings show a decisive shift: the world’s affluent are securing residence and citizenship rights in nations that combine low risk with high adaptability — from Switzerland and Singapore to the Caribbean.
 
The rise of “sovereign diversification” is redefining global wealth strategy — one passport at a time. READ MORE

8:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Freshers back in demand as IT companies revive campus hiring drive

Stock Market LIVE Updates: Indian information technology (IT) services companies have resumed campus hiring and onboarding engineering graduates after a lull of two years, even as the macroeconomic environment stays sluggish and technology spending remains under tight control.
 
Companies such as Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, HCLTech, and Wipro are in the process of meeting their fresher hiring targets for the ongoing financial year of 2025-26 (FY26). They had said at the start of FY26 that campus recruitment would be higher this time.
 
Infosys said last week that it hired 12,000 freshers in the first half of the year, and that it remains on track to meet its target of 20,000 engineering graduates. READ MORE

8:47 AM

Stock Market LIVE Updates: A big reforms push for small biz: PMO, ministries readying major MSME plan

Stock Market LIVE Updates: A fresh round of reforms could  be rolled out soon for the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector.
 
The Prime Minister’s Office (PMO) is working with the MSME ministry and finance ministry on steps to reduce the tax and compliance burden of such units and improve their cost-competitiveness, it is learnt. The government may announce these initiatives by end of the year.  
 
According to the documents reviewed by Business Standard, the exercise follows a three-tier format, beginning with cluster-level workshops, followed by zone-level conferences in seven cities in November, and culminating in a national conference later in the year. READ MORE

8:40 AM

Stock Market LIVE Updates: Earnings revival to liquidity boost: Key factors to watch this Samvat 2082

Stock Market LIVE Updates: Indian stock markets drew curtains on Samvat 2081 with mixed returns, impacted by heightened volatility in the global markets due to US President Donald Trump's trade tariffs, border tensions between India and Pakistan, and Iran-Israel war in West Asia. Going ahead, analysts believe the impact of the policy reforms announced in the latter part of Samvat 2081 will be the key domestic cues that may shape the markets in Samvat 2082. READ MORE

8:33 AM

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

Dalal Street kicked off Samvat 2082 on a jubilant note, with the Sensex and Nifty marking their fifth straight day of gains during the Mahurat trading session. The mood remains buoyant as the US reportedly plans to slash tariffs on Indian imports to just 15–16 per cent -- a game-changing move that could supercharge India’s trade competitiveness and exports.

With global sentiment turning supportive, Nifty’s record high of 26,277.35 appears well within reach, and a surge towards the 27,000 mark over the next year looks likely. The rally, initially fuelled by the RBI’s dovish stance, is broadening out -- signalling that happy days are here again.

Pharma stocks, particularly Sun Pharma and Laurus Labs, are set to shine on tariff optimism, while earnings from heavyweights like HUL, SBI Life, Dr Reddy’s, and Kotak Bank could keep markets buzzing through the week.
 
View by: Prashanth Tapse, senior vice president of research at Mehta Equities

8:31 AM

Stock Market LIVE Updates: 3 reasons why Axis Securities slashed IndiaMART Intermesh target price

Stock Market LIVE Updates: Domestic brokerage Axis Securities has cut its target price on online marketing company IndiaMART Intermesh to ₹2,530 per share from ₹2,800, reflecting near-term headwinds in profitability despite steady revenue growth and stable operational performance. READ MORE

8:26 AM

Stock Market LIVE Updates: LTIMindtree, IRFC, 7 other stocks to watch as markets reopen

Stock Market LIVE Updates: Shares of Accelya Solutions India, Cyient, Dalmia Bharat, HDB Financial Services, Indian Railway Finance Corporation (IRFC), Waaree Energies, LTIMindtree, Kajaria Ceramics, and Thyrocare Technologies are likely to remain in focus in Thursday’s trading session following their recent dividend announcements for shareholders. READ MORE

8:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Core areas light up Havells India as consumer durables dim the spark

Stock Market LIVE Updates: The July–September quarter (Q2) performance of consumer electricals and durables major Havells India in 2025-26 (FY26) was broadly in line with Street estimates. While the top line was supported by robust growth in the wire and cable, switchgear, and lighting segments, the consumer durables segment restricted overall gains. READ MORE

8:18 AM

Stock Market LIVE Updates: JSW Steel forged strong but tested by market heat and capacity shifts

Stock Market LIVE Updates: Volumes and operating profit for JSW Steel grew year-on-year (Y-o-Y) in the July–September quarter (Q2) of 2025-26 (FY26), but profitability may face near-term pressures. Revenues rose 5 per cent quarter-on-quarter (Q-o-Q), driven by 10 per cent volume growth. READ MORE

8:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Active EM funds on track for best run since 2017

Stock Market LIVE Updates: Actively managed global emerging market (GEM) funds are having their best run in eight years. With average returns of around 26 per cent so far in 2025, they are on course for their strongest calendar-year performance since 2017, according to an analysis by Steven Holden of Copley Fund Research. READ MORE

8:13 AM

Stock Market LIVE Updates:10 cracker stocks for Samvat 2082

Stock Market LIVE Updates: Diwali stock picks from brokerages suggest that select individual companies could outperform the broader market. Analysts are betting on a recovery in consumer demand, spurred by recent goods and services tax cuts, the Reserve Bank of India’s rate reduction, and income-tax relief in this year’s Union Budget. Consumer goods and services companies, retail lenders, and select capital goods makers are expected to benefit the most. READ MORE

8:08 AM

Stock Market LIVE Updates: Here are the key stocks to watch today

Stock Market LIVE Updates: Infosys, LTIMindtree, Bharat Electronics, Ola Electric, ITC Hotels, and HCLTech are among the key stocks to watch today. READ MORE

8:03 AM

Stock Market LIVE Updates: Asian markets trade lower, following losses in US markets

Stock Market LIVE Updates: Asian markets slipped on Thursday, following Wall Street’s losses amid renewed worries over US-China trade tensions. Last checked, Japan's Nikkei 225 index was 0.1 per cent down, Hong Kong's Hang Seng index fell 0.22 per cent, while South Korea's KOSPI index fell 0.09 per cent.
First Published: Oct 23 2025 | 7:53 AM IST

