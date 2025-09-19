Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex slips 68 pts, Nifty holds 25,400 in pre-open; Adani stocks eye solid gains
Sensex Today | Stock Market LIVE on September 19: At 8:18 AM, GIFT Nifty futures were trading 43 points lower at 25,467, indicating a lower start.

SI Reporter New Delhi
BSE, NSE, STOCK MARKETS
Ivalue Infosolutions IPO (Mainline) and JD Cables IPO (SME) will enter Day 2 of their subscription, while VMS TMT IPO (Mainline) and Sampat Aluminium IPO (SME) will enter Day 3

3 min read Last Updated : Sep 19 2025 | 9:17 AM IST
9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Friday. 
 

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 82,946

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Friday's trading session at 82,946.04, lower by 67.92 points or 0.08 per cent. 
 

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens at 25,410

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with a loss of 13.40 points or 0.05 per cent at 25,410.20. 
 

9:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex sheds 68 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex shed 67.92 points or 0.08 per cent to settle at 82,946.04 in pre-opening session on Friday.
 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty drops 13 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 25,410.20, lower by 13.40 points or 0.05 per cent.
 

9:05 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens lower today

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens 8 paise weaker on Friday, Sept 19. The domestic currency started trade at 88.21 per US dollar vs Thursday's close of 88.13/$ 

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Nomura on Maruti Suzuki

Stock Market LIVE Updates: Maruti Suzuki has announced price cuts for its entry level cars which, Nomura thinks, is higher than GST reductions.

The higher price cuts in the entry segment are aimed at reviving demand, as this segment has been losing share due to shifting consumer preferences and low income growth.

This has led to a decline in MSIL's market share over the past five years, with the entry segment emerging as the most impacted category.

By bringing down prices meaningfully, Maruti is looking to expand the addressable customer base and reignite interest among first-time buyers.

While this initiative may come at the cost of ASPs and near-term margins (~100bp impact), it has the potential to improve market share and operating leverage if consumer response is positive.

A sustained recovery in entry-level car demand would remain contingent on a broader macro recovery and income growth in the target customer segment.

 

8:54 AM

Stock Market LIVE Updates: Capri Global shares in focus

Stock Market LIVE Updates: Capri Global Capital shares will be in focus on Friday after the company cut the size of its fund raising plan.

The company had approved to raise a maximum of Rs 1,000 crore in June this year.

However, in a stock exchange filing on Thursday, the company said it has decided to issue non-convertible debentures of face value of Rs 1,000 each up to maximum amount of Rs 400 crore.

8:44 AM

Stock Market LIVE Updates: Oil India shares its capex roadmap

Stock Market LIVE Updates: Addressing its shareholders at the 66th Annual General Meeting, Oil India said FY25 was a landmark year for OIL, marked by the highest-ever oil and natural gas production, supported by operational excellence and strategic growth.

OIL recorded its highest-ever oil and oil equivalent gas (O+OEG) production of 6.710 MMTOE since inception, along with the highest-ever natural gas production of 3,252 MMSCM.

Oil India FY25 Financials:
The company reported a total income of ₹23,987 crore (standalone) and ₹37,830 crore (consolidated), with net profit of ₹6,114 crore (standalone) and ₹7,040 crore (consolidated). This reflected strong margins of 27.64% and 19.47%, respectively.

The company also sustained a robust capital investment program of over ₹18,000 crore on a consolidated basis while maintaining healthy dividend pay-outs to shareholders.

Oil India capex outlook:
OIL is scaling up investments in renewables, green hydrogen, biofuels and CBG, alongside transformative projects through Numaligarh Refinery Limited, including a threefold capacity expansion, a 2G bio-ethanol plant, a green hydrogen project and India’s first large-scale Sustainable Aviation Fuel (SAF) facility. 

8:37 AM

Stock Market LIVE Updates: Bloomberg seeks investor feedback on adding Indian bonds to global index

Stock Market LIVE Updates: Bloomberg is looking for views on investor experience in India, and whether the South Asian nation's government bonds should be included in the global aggregate index, which has a larger pool of funds tracking it. The amount of money tracking these indexes is not publicly available. READ MORE

8:29 AM

Stock Market LIVE Updates: Amfi asks MF Central to stop sharing investor data with third-party apps

Stock Market LIVE Updates: The Association of Mutual Funds in India (Amfi) has asked MF Central, a transaction platform operated by CAMS and KFin Technologies, to stop sharing investor data directly with fintech applications, said people in the know.
 
At present, several online applications, especially those that offer guided mutual fund (MF) investments and loan against mutual funds, access investor data through MF Central. The platform provides the data by taking investor consent through one-time passwords (OTPs). READ MORE

8:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Money mkt funds can yield better returns than liquid funds in 6-12 months

Stock Market LIVE Updates: Inflows into money market funds (MMFs) plunged from about Rs 44,573 crore in July to about Rs 2,210 crore in August, according to data from the Association of Mutual Funds in India (Amfi).
 
MMFs invest in instruments with a maturity of up to one year, including treasury bills (highly safe instruments issued by the government), certificates of deposit (CDs, issued by banks and regarded as safer than instruments issued by corporates), commercial papers (CPs, issued by corporates, with risk depending on the issuer), and repos. READ MORE

8:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Jaro Education IPO to open on September 23, aims to raise Rs 450 crore

Stock Market LIVE Updates: Jaro Institute of Technology Management and Research (Jaro Education) on Thursday said it is looking to raise Rs 450 crore through its Initial Public Offering (IPO), which will open for subscription on September 23.
 
In a public announcement, the company said it has fixed a price band of Rs 846 to Rs 890 per share for its maiden public offering.
 
The company's IPO --comprises a fresh issue of shares worth Rs 170 crore and an Offer for Sale (OFS) of shares valued Rs 280 crore by promoter Sanjay Namdeo Salunkhe -- is scheduled to conclude on September 25. READ MORE

8:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Multiple tailwinds for aluminium majors as Fed rate cut lifts prices

Stock Market LIVE Updates: Aluminium prices have seen a bull run recently, rising to over $2,700 per tonne from the tariff-shock low of $2,275 per tonne in April’ 25. The surge is supported by the rate cut from the US Federal Reserve.
 
The metal also has a tight supply-demand ratio. Incidentally, aluminium prices are moving up, while alumina is trending lower. A weaker Dollar Index, geopolitical tensions, and easing financial conditions could all add momentum to the bull-run in the metal. READ MORE

8:17 AM

Stock Market LIVE Updates: IPO frenzy: 174 companies plan to raise ₹2.84-trn amid investor caution

Stock Market LIVE Updates: The Indian primary markets are gearing up for a fundraising spree, with 174 companies planning to raise ₹2.84 trillion through initial public offerings (IPOs) over the coming months, according to data from Prime Database.
 
Of these, 83 have received the green signal from the capital market regulator, the Securities and Exchange Board of India (Sebi), to raise nearly ₹1.21 trillion. Big-ticket names include Hero FinCorp, PhysicsWallah, Ecom Express, Avanse Financial Services, and Kent RO Systems.
 
Another 91 companies have filed draft prospectuses with Sebi, looking to raise a collective ₹1.63 trillion. Among them are Tata Capital, Lenskart, Indira IVF, and Fractal Analytics, spanning sectors from fintech and clean energy to healthcare and education. READ MORE
First Published: Sep 19 2025 | 7:45 AM IST

