Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty trade flat; SMIDs in green; metal shares shine, auto drag
Live New Update

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty trade flat; SMIDs in green; metal shares shine, auto drag

Sensex today | Stock Market LIVE: The BSE Sensex opened at 81,574.31, down 141.32 points, while the Nifty50 slipped 22.4 points to start at 25,034.50.

SI Reporter New Delhi
BSE, NSE, STOCK MARKETS
On BSE, Hindustan Unilever, HDFC Bank and NTPC were the top gainers, while Tata Motors, Bajaj Finance and Kotak Mahindra Bank were top laggards.

1 min read Last Updated : Sep 25 2025 | 10:00 AM IST
Google
Facebook IconLinkedIN Icon

10:00 AM

Stock Market LIVE Updates: 10 AM Market update

Stock Market LIVE Updates: The benchmark Indian equity indices were trading on a flat note amid mixed global cues. At 10 AM, the BSE Sensex was at 81,687.76, down merely 27.87 points or 0.03 per cent, while the NSE Nifty50 was at 25,056.25, down merely 0.65 points.
 

9:51 AM

Stock Market LIVE Updates: Crisil to acquire McKinsey PriceMetrix to expand wealth management insights

Stock Market LIVE Updates:  Crisil, an S&P Global Company, announced the acquisition of McKinsey PriceMetrix Co. (PriceMetrix), a leading provider of performance benchmarking and data-driven insights for the wealth management industry. READ MORE
 

9:43 AM

Stock Market LIVE Updates: Motilal Oswal sees re-rating potential for PSU banks; SBI, PNB top bets

Stock Market LIVE Updates: Public sector banks (PSBs) in India have shed their old image as laggards and are now being seen through a markedly different lens, analysts said. “PSBs have seen a strong re-rating over the past five years, shedding their legacy image of lenders with poorer underwriting capabilities to competitive players delivering consistent value to stakeholders,” Nitin Aggarwal, Dixit Sankharva and Disha Singhal of Motilal Oswal said, in a note dated September 24, 2025. READ MORE
 

9:35 AM

Stock Market LIVE Updates: Jinkushal Industries IPO opens today with big-name backers; time to apply?

Stock Market LIVE Updates:  The initial public offering (IPO) of Jinkushal Industries opens for public subscription today, Thursday, September 25, 2025. At the upper end of the price band of ₹115 to ₹121, the company aims to raise ₹116.15 crore. READ MORE
 

9:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: Sectoral indices on the NSE traded on a mixed note after markets opened on Thursday.
 

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Thursday. 
 

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade flat

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded with gains of merely 0.04 per cent, each. 
 

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 81,574

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Thursday's trading session at 81,574.31, lower by 141.32 points or 0.17 per cent. 
 

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens at 25,034

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with a loss of 22.40 points or 0.09 per cent at 25,034.50. 
 

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty fall in pre-open

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty fall in pre-open

-- Nifty50 at 25,034.50, down 22.40 points or 0.09 per cent 
 
-- Sensex at 81,574.31, down 141.32 or 0.17 per cent 
 

9:02 AM

Stock Market LIVE Updates: SBI MF Rolls Out Magnum Hybrid Long Short Fund, NFO Opens October 1

Stock Market LIVE Updates: SBI Mutual Fund, India’s largest asset manager, on Wednesday unveiled its first investment strategy under the new Specialized Investment Fund (SIF) framework - the Magnum Hybrid Long Short Fund. The New Fund Offer (NFO) will open on October 1, 2025, and close on October 15, 2025.
 
This interval fund will primarily invest in a blend of equity and debt instruments, with limited short positions through derivatives. It aims to deliver regular income using derivative strategies like covered calls and arbitrage in both cash and derivatives markets, while also pursuing long-term capital growth through unhedged equity exposure. READ MORE
 

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

-- In the absence of immediate triggers the market has been slowly  drifting down. Auto stocks have been bullish, partly discounting the potential earnings growth of the industry.

-- The significant drag on the market throughout this year has been the sustained selling by FIIs. The FII strategy of selling in India and buying in other markets has paid rich dividends as evidenced by the huge underperformance of the Indian market vis a vis others. While Nifty is down 3.6  per cent Y-o-Y Hang Seng is up by 38.6 per cent and Kospi is up by 33.73 per cent. This huge underperformance and the high valuations in  India has emboldened FIIs to continue selling in India.

-- The reforms being implemented in India along with the low interest rate regime have the potential to push economic growth and corporate earnings growth higher.

-- This should bring FIIs back to the Indian market. But we don’t know when this will happen in a sustained basis. This is the right time for investors to continue accumulating high quality stocks. Patience is the key."

View by: VK Vijayakumar, chief investment strategist at Geojit Investments Limited.
 

8:57 AM

Stock Market LIVE Updates: Technical view

Stock Market LIVE Updates: Technical view

Nifty Outlook: Though 25000 held downsides yet again, the upswings thereof failed to gain enough momentum to push beyond the 25278/330 region, which we had pencilled in as a potential upside marker. Towards this end, the 24880-800 trajectory continues to persist.

View by: Anand James, chief market strategist at Geojit Investments Limited.
 

8:56 AM

Stock Market LIVE Updates: China urges its companies to avoid taking domestic price wars to US

Stock Market LIVE Updates: China has urged its companies operating in the US to refrain from escalating price wars, signaling Beijing’s intent to preserve the fragile trade truce with Washington.

Commerce Minister Wang Wentao made the remarks on Tuesday during a meeting in New York with representatives from 10 Chinese firms across sectors including e-commerce, telecommunications, and auto parts, according to a ministry statement. READ MORE

8:50 AM

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

Stock Market LIVE Updates: Pre-market opening view

-- Nifty is set for a volatile Thursday as bears look to retain control amid Powell’s stagflation warning, a weak rupee near 88.5, and FIIs offloading Rs 19,459.80 crore in September. With Trump’s steep tariffs and new $100,000 H-1B visa fee weighing on sentiment, Nifty faces strong resistance at 25,300.

-- Stocks in focus include Tata Motors (-2.62 per cent) on JLR’s cyberattack-driven shutdown, Minda Corp (+8.34 per cent) on its ambitious Vision 2030, L&T (+0.45 per cent) on a defence partnership with BEL, and Bajaj Electricals (+2.51 per cent) on acquiring Morphy Richards brand rights.

-- Preferred trades: Nifty sell between 25,125-25,150 (targets 25,000/24,900) and Bank Nifty sell between 55,300–55,500 (targets 54,750/54,500). Stock pick of the day: Bharti Airtel (CMP Rs 1,931), with targets up to Rs 2,047 on momentum play.

View by:  Prashanth Tapse, senior vice president of research at Mehta Equities 
Connect with us on WhatsApp

Topics :Stock MarketMARKET LIVEMarketsMarkets Sensex NiftyNifty50BSE SensexAsian marketsGift NiftyIPOsCrude Oil PricesGold PricesUS marketsWall Street

First Published: Sep 25 2025 | 7:11 AM IST

Explore News