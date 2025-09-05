Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex up 150 pts, Nifty above 24,750; FMCG index dips 1%, ITC 2%
Stock Market LIVE Updates: Sensex up 150 pts, Nifty above 24,750; FMCG index dips 1%, ITC 2%

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, Sept 5: In the broader markets, the Nifty MidCap and the Nifty SmallCap indices added 0.41 per cent and 0.38 per cent, respectively

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE: Sensex, Nifty extended their gains into second day

2 min read Last Updated : Sep 05 2025 | 10:15 AM IST
10:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Goel Construction IPO booked 116x; check allotment status, latest GMP

Stock Market LIVE Updates: The basis of allotment of the initial public offering (IPO) of construction and infrastructure company Goel Construction is likely to be finalised today, September 5, 2025. The public issue got oversubscribed by a whopping 115.77 times. Investors can check the status on the official websites of NSE or MUFG Intime India. READ MORE

10:02 AM

Stock Market LIVE Updates: 10 AM Market Update

Stock Market LIVE Updates: Following the Asian peers, Indian equity benchmarks were trading higher on Friday extending the gains into second day today, following major GST reforms announced by the GST Council on September 3. At 10 AM, the BSE Sensex index was trading at 80,856 levels, higher by 138 points or 0.17 per cent, while the Nifty50 was at 24,776 levels, up 42.35 points or 0.17 per cent. 

9:53 AM

Stock Market LIVE Updates: Nomura backs auto rally post-GST cut; M&M, TVS Motor, Hyundai in fast lane

Stock Market LIVE Updates: Nomura sees a strong re-rating opportunity in the Indian automobile sector following the GST Council’s decision to cut GST rates on key auto segments, effective September 22. The Japanese brokerage said the move will likely boost demand across categories, improve operating margins, and trigger an upgrade cycle, with M&M, Hyundai Motor India, TVS Motor, Ashok Leyland, and Motherson Sumi emerging as the biggest beneficiaries. READ MORE

9:43 AM

Stock Market LIVE Updates: Nazara Technologies rises 20% in a year; brokerage sees more 24% upside

Stock Market LIVE Updates: Choice Institutional Equities has initiated ‘Buy’ on Nazara Technologies as it believes the company is well-positioned to benefit from the rapidly-expanding global and India gaming markets. The brokerage has given a target of ₹1,400. READ MORE

9:33 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee advances ahead of US Jobs data; opens 5 paise higher at 88.10/$

Stock Market LIVE Updates: The Indian Rupee traded with slight gains on Friday as traders awaited US jobs data, with expectations of a September rate hike by the Federal Reserve increasing. The domestic currency opened five paise higher at 88.10 against the greenback on Friday, according to Bloomberg. READ MORE 

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: Barring Nifty FMCG, all the other sectoral indices on the NSE were trading in green.
 

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade higher

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded higher by 0.37 per cent, and 0.35 per cent, respectively.
 

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers at the close after market opened on Friday. 
 

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 81,012

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Friday's trading session at 81,012.42, higher by 294.41 points or 0.36 per cent. 
 

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens above 24,800

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with a gains of 84.55 points or 0.34 per cent at 24,818.85. 
 

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex adds 294 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex added 294.41 points or 0.36 per cent to settle at 81,012.42 in pre-opening session on Friday.
 

9:08 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty gains 84 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 24,818.85, higher by 84.55 points or 0.34 per cent.
 

9:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens higher

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens 6 paise stronger on Friday, Sept 5. The domestic currency started at 88.09 per US Dollar vs Thursday's close of 88.15/$

9:01 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty, Sensex levels to watch today

Stock Market LIVE Updates: The short-term market outlook remains positive. However, a fresh bullish trend is possible only after crossing 24,850/81,000 levels.

Above this, the Nifty/Sensex indices may move towards 25,000/81,500. On the downside, 24,650/80,500 and 24,700/80,700 are key support zones for day traders.

If the indices drop below 24,580/80,300, then uptrend may weaken. 

Market strategy:
The strategy should be to buy Nifty between 24,700 and 24,680 with a final stop loss at 24,580. The Nifty Bank is stuck between 54,500 and 53,500. Dismissal on either side can help the Nifty Bank enter trending mode.

Views by: Shrikant Chouhan, Head Equity Research, Kotak Securities

8:57 AM

Stock Market LIVE Updates: HDFC Life on how the new GST rates will affect co financials

Stock Market LIVE Updates: Welcoming the recent announcement by the Government of India to reduce the GST on all individual life insurance products, HDFC Life said on Thursday that it expects a non-material (less than 0.5 per cent) impact on its Embedded Value (EV). 

"While we begin transitioning our systems and products to the new regime w.e.f. September 22, 2025, we believe that this change will spur demand over time and hence be accretive to our Value of New Business (VNB)," it said.

It added: We will continue to work towards our aspiration of doubling our Value of New Business over 4 to 4.5 years.  
First Published: Sep 05 2025 | 7:51 AM IST

