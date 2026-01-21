Australian Open 2026 Day 4 Schedule: Alcaraz, Sabalenka in action today
Top seed Carlos Alcaraz will continue his campaign on Rod Laver Arena as he faces Germany's Yannick Hanfmann in a second-round match today
Aditya Kaushik New Delhi
|Court
|Session
|Time (IST)
|Match
|Rod Laver Arena
|Day
|Not before 8:30 am
|Carlos Alcaraz (1) vs Yannick Hanfmann
|Rod Laver Arena
|Night
|From 1:30 pm
|Hamad Medjedovic vs Alex de Minaur (6)
|Margaret Court Arena
|Day
|From 6:00 am
|Jaime Faria (Q) vs Andrey Rublev (13)
|Margaret Court Arena
|Night
|From 1:30 pm
|Frances Tiafoe (29) vs Francisco Comesana
|John Cain Arena
|Day
|From 5:30 am
|Daniil Medvedev (11) vs Quentin Halys
|John Cain Arena
|Night
|Not before 1:00 pm
|Alexander Zverev (3) vs Alexandre Muller
|Kia Arena
|Day
|From 5:30 am
|Reilly Opelka vs Alejandro Davidovich Fokina (14)
|Kia Arena
|Day
|From 5:30 am
|Alexander Bublik (10) vs Marton Fucsovics
|1573 Arena
|Day
|From 5:30 am
|Tommy Paul (19) vs Thiago Tirante
|1573 Arena
|Day
|From 5:30 am
|Jordan Thompson (WC) vs Nuno Borges
|ANZ Arena
|Day
|From 5:30 am
|Francisco Cerundolo (18) vs Damir Dzumhur
|ANZ Arena
|Day
|From 5:30 am
|Learner Tien (25) vs Alexander Shevchenko
|Court 6
|Day
|From 5:30 am
|Kamil Majchrzak vs Fabian Marozsan
|Court 6
|Day
|Not before 7:30 am
|Mochizuki Zheng (Q) vs Corentin Moutet (32)
|Court 7
|Day
|From 5:30 am
|Tomas Etcheverry vs Arthur Fery (Q)
|Court 7
|Day
|From 5:30 am
|Emilio Nava vs Cameron Norrie (26)
|Court
|Session
|Time (IST)
|Match
|Rod Laver Arena
|Day
|From 6:00 am
|Aryna Sabalenka (1) vs Zhibek Kulambayeva Bai (Q)
|Rod Laver Arena
|Night
|From 1:30 pm
|Iva Jovic (29) vs Priscilla Hon (WC)
|Margaret Court Arena
|Day
|Not before 7:30 am
|Coco Gauff (3) vs Olga Danilovic
|Margaret Court Arena
|Night
|From 1:30 pm
|Maria Sakkari vs Mirra Andreeva (8)
|John Cain Arena
|Day
|From 5:30 am
|Elina Svitolina (12) vs Linda Klimovicova (Q)
|John Cain Arena
|Night
|From 11:30 am
|Elena-Gabriela Ruse vs Ajla Tomljanovic
|Kia Arena
|Day
|From 5:30 am
|Talia Gibson (WC) vs Diana Shnaider (23)
|Kia Arena
|Day
|From 5:30 am
|Magdalena Frech vs Jasmine Paolini (7)
|1573 Arena
|Day
|From 5:30 am
|Victoria Mboko (17) vs Caty McNally
|1573 Arena
|Day
|From 5:30 am
|Karolina Muchova (19) vs Alycia Parks
|ANZ Arena
|Day
|From 5:30 am
|Storm Hunter (Q) vs Hailey Baptiste
|ANZ Arena
|Day
|From 5:30 am
|Anastasia Potapova vs Emma Raducanu (28)
|Court 6
|Day
|Not before 7:30 am
|Polina Kudermetova vs Clara Tauson (14)
|Court 6
|Day
|From 5:30 am
|Ann Li vs Magda Linette
|Court 7
|Day
|From 5:30 am
|Zeynep Sonmez (Q) vs Anna Bondar
First Published: Jan 21 2026 | 9:58 AM IST