Australian Open 2026 Day 4 Schedule: Alcaraz, Sabalenka in action today

The Australian Open 2026 will continue its action today at Melbourne Park with round 2 matches in both men’s singles and women’s singles events. Big names such as Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka, who after a smooth sailing in the opening round will aim to continue their form and secure early qualification to round 3 after winning their respective matches today.

Now take a look at the full schedule of men’s singles and women’s singles matches in Australian Open 2026 on January 21 here.

Top seed Carlos Alcaraz takes centre stage on Rod Laver Arena as he faces Germany’s Yannick Hanfmann. The Spaniard comes in as an overwhelming favourite, but Hanfmann’s ability to hit clean from the back of the court could test Alcaraz early if he finds rhythm.

Later on the same court, local favourite Alex de Minaur looks to rally the home crowd against Serbian youngster Hamad Medjedovic. De Minaur’s speed and counterpunching make him a strong contender in this clash.

On John Cain Arena, former finalist Daniil Medvedev meets Quentin Halys in a match-up where the Russian’s court coverage and tactical play should be decisive. The day’s marquee men’s night match features third seed Alexander Zverev taking on Alexandre Muller, a contest likely to hinge on Zverev’s big serve and baseline control.

Australian Open 2026: Men’s singles matches today