Wimbledon 2025: Men's, women's singles round 1 match-ups, live streaming

The grass-court Grand Slam is back, as Wimbledon 2025 is set to begin with an explosive Round 1 line-up in both men’s and women’s singles draws on Monday, June 30, with the final scheduled on July 12 for women’s singles and July 13 for men's singles.

ALSO READ: Carlos Alcaraz-Emma Raducanu to enter US Open 2025 as mixed doubles pair In the men’s draw, all eyes will be on defending champion Carlos Alcaraz, who opens against veteran Fabio Fognini. Top seed Jannik Sinner takes on fellow Italian Luca Nardi in a generational duel, while Novak Djokovic begins his hunt for a record 25th Grand Slam against France’s Alexandre Müller. British No. 1 Jack Draper, seeded fourth, faces a testing opener against Argentina’s clay-court specialist Sebastián Báez.

The women’s draw features 2022 champion Elena Rybakina, World No. 1 Iga Świątek, home favourite Emma Raducanu, and defending champion Aryna Sabalenka, who takes on Canada’s Carson Branstine. Other opening-round highlights include Coco Gauff vs Dayana Yastremska and Naomi Osaka's return against Australia’s Taylah Gibson. Here’s a complete breakdown of the key Round 1 match-ups: Men’s Singles: Wimbledon 2025 men's singles match-ups (Round 1) Match Player 1 (Country) vs Player 2 (Country) 1 Brandon Holt (USA) vs Alejandro Davidovich Fokina (Spain) 2 Mariano Navone (Argentina) vs Denis Shapovalov (Canada) 3 Arthur Cazaux (France) vs Adam Walton (Australia) 4 Brandon Nakashima (USA) vs Bu Yunchaokete (China) 5 Jaume Munar (Spain) vs Alexander Bublik (Kazakhstan) 6 Ben Shelton (USA) vs Alex Bolt (Australia) 7 Francisco Comesaña (Argentina) vs Corentin Moutet (France) 8 Tomás Etcheverry (Argentina) vs Jack Pinnington Jones (UK) 9 Jenson Brooksby (USA) vs Tallon Griekspoor (Netherlands) 10 Mattia Bellucci (Italy) vs Oliver Crawford (UK) 11 Oliver Tarvet (UK) vs Leandro Riedi (Switzerland) 12 Alexander Shevchenko (Kazakhstan) vs Reilly Opelka (USA) 13 Nikoloz Basilashvili (Georgia) vs Lorenzo Musetti (Italy) 14 Aleksandar Kovacevic (USA) vs Márton Fucsovics (Hungary) 15 Cameron Norrie (UK) vs Roberto Bautista Agut (Spain) 16 Elmer Møller (Denmark) vs Frances Tiafoe (USA) 17 Alex Michelsen (USA) vs Miomir Kecmanović (Serbia) 18 Adrian Mannarino (France) vs Christopher O’Connell (Australia) 19 Raphael Collignon (Belgium) vs Marin Čilić (Croatia) 20 Hugo Gaston (France) vs Jakub Menšík (Czechia) 21 João Faria (Portugal) vs Lorenzo Sonego (Italy) 22 Jacob Fearnley (UK) vs João Fonseca (Brazil) 23 Pedro Martínez (Spain) vs George Loffhagen (UK) 24 Gabriel Diallo (Canada) vs Daniel Altmaier (Germany) 25 Jesper De Jong (Netherlands) vs Christopher Eubanks (USA) 26 Vít Kopřiva (Czechia) vs Jordan Thompson (Australia) 27 Billy Harris (UK) vs Dušan Lajović (Serbia) 28 Rinky Hijikata (Australia) vs David Goffin (Belgium) 29 Holger Rune (Denmark) vs Nicolás Jarry (Chile) 30 Quentin Halys (France) vs August Holmgren (Denmark) 31 Flavio Cobolli (Italy) vs Beibit Zhukayev (Kazakhstan) 32 Gaël Monfils (France) vs Ugo Humbert (France) 33 Marcos Giron (USA) vs Camilo Ugo Carabelli (Argentina) 34 Pablo Carreño Busta (Spain) vs Chris Rodesch (Luxembourg) 35 Andrey Rublev (Russia) vs Laslo Djere (Serbia) 36 Matteo Arnaldi (Italy) vs Botic van de Zandschulp (Netherlands) 37 Zizou Bergs (Belgium) vs Lloyd Harris (South Africa) 38 Fabio Fognini (Italy) vs Carlos Alcaraz (Spain) 39 James McCabe (Australia) vs Fábián Marozsán (Hungary) 40 Jannik Sinner (Italy) vs Luca Nardi (Italy) 41 Chun-Hsin Tseng (Taiwan) vs Aleksandar Vukic (Australia) 42 Taylor Fritz (USA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (France) 43 Damir Džumhur (Bosnia & Herzegovina) vs Tomáš Macháč (Czechia) 44 Jacob Monday (UK) vs Tommy Paul (USA) 45 Shintaro Mochizuki (Japan) vs Giulio Zeppieri (Italy) 46 Alex de Minaur (Australia) vs Roberto Carballés Baena (Spain) 47 Félix Auger-Aliassime (Canada) vs James Duckworth (Australia) 48 Benjamin Bonzi (France) vs Daniil Medvedev (Russia) 49 Jan-Lennard Struff (Germany) vs Filip Misolic (Austria) 50 Grigor Dimitrov (Bulgaria) vs Yoshihito Nishioka (Japan) 51 Jack Draper (UK) vs Sebastián Báez (Argentina) 52 Ethan Quinn (USA) vs Henry Searle (UK) 53 Mackenzie McDonald (USA) vs Karen Khachanov (Russia) 54 Learner Tien (USA) vs Nishesh Basavareddy (USA) 55 Luciano Darderi (Italy) vs Roman Safiullin (Russia) 56 Valentin Royer (France) vs Stefanos Tsitsipas (Greece) 57 Arthur Rinderknech (France) vs Alexander Zverev (Germany) 58 Alexei Popyrin (Australia) vs Arthur Fery (UK) 59 Alexandre Müller (France) vs Novak Djokovic (Serbia) 60 Francisco Cerúndolo (Argentina) vs Nuno Borges (Portugal) 61 Daniel Evans (UK) vs Jay Clarke (UK) 62 Jiří Lehečka (Czechia) vs Hugo Dellien (Bolivia) 63 Sebastian Ofner (Austria) vs Hamad Medjedovic (Serbia) 64 Matteo Berrettini (Italy) vs Kamil Majchrzak (Poland)

Women’s Singles: Wimbledon 2025 women's singles match-ups (Round 1) Match Player 1 (Country) vs Player 2 (Country) 1 Petra Kvitová (Czechia) vs Emma Navarro (USA) 2 Hailey Baptiste (USA) vs Sorana Cîrstea (Romania) 3 Maria Sakkari (Greece) vs Anna Blinkova 4 Jil Teichmann (Switzerland) vs Lucia Bronzetti (Italy) 5 Veronika Erjavec (Slovenia) vs Marta Kostyuk (Ukraine) 6 Harriet Dart (UK) vs Dalma Gálfi (Hungary) 7 Elena Ruse (Romania) vs Madison Keys (USA) 8 Ann Li (USA) vs Viktorija Golubic (Switzerland) 9 Greet Minnen (Belgium) vs Olivia Gadecki (Australia) 10 Caty McNally (USA) vs Jodie Burrage (UK) 11 Elise Mertens (Belgium) vs Linda Fruhvirtova (Czechia) 12 Diana Shnaider (Russia) vs Mai Hontama (Japan) 13 Markéta Vondroušová (Czechia) vs Makenna Kessler (USA) 14 Elina Avanesyan (Armenia) vs Elena Rybakina (Kazakhstan) 15 Anastasia Potapova vs Magdalena Fręch (Poland) 16 Camila Osorio (Colombia) vs Danielle Collins (USA) 17 Karolína Muchová (Czechia) vs Xinyu Wang (China) 18 Peyton Stearns (USA) vs Laura Siegemund (Germany) 19 Kateřina Siniaková (Czechia) vs Qinwen Zheng (China) 20 Leylah Fernandez (Canada) vs Hannah Klugman (UK) 21 Kamilla Rakhimova vs Ayano Ito (Japan) 22 Daria Kasatkina (Australia) vs Emiliana Arango (Colombia) 23 Maya Joint (Australia) vs Liudmila Samsonova 24 Anna Kalinskaya vs Nina Stojanović (Serbia) 25 Zeynep Sönmez (Türkiye) vs Jaqueline Cristian (Romania) 26 Eva Lys (Germany) vs Yuan Yue (China) 27 Suzan Lamens (Netherlands) vs Ivana Jović (USA) 28 Paula Badosa (Spain) vs Katie Boulter (UK) 29 Sofia Kenin (USA) vs Taylor Townsend (USA) 30 Kimberly Birrell (Australia) vs Donna Vekić (Croatia) 31 Priscilla Hon (Australia) vs Ekaterina Alexandrova 32 Anna Bondár (Hungary) vs Elina Svitolina (Ukraine) 33 Aryna Sabalenka (Belarus) vs Carson Branstine (Canada) 34 Anastasia Pavlyuchenkova vs Ajla Tomljanović (Australia) 35 Alycia Parks (USA) vs Belinda Bencic (Switzerland) 36 Viktoriya Tomova (Bulgaria) vs Ons Jabeur (Tunisia) 37 Olga Danilović (Serbia) vs Shuai Zhang (China) 38 Yanina Wickmayer (Belgium) vs Renata Zarazúa (Mexico) 39 Naomi Osaka (Japan) vs Taylah Gibson (Australia) 40 Bernarda Pera (USA) vs Linda Noskova (Czechia) 41 Elisabetta Cocciaretto (Italy) vs Jessica Pegula (USA) 42 Lulu Sun (New Zealand) vs Marie Bouzková (Czechia) 43 Veronika Kudermetova vs Zhu Lin (China) 44 Varvara Gracheva (France) vs Aliaksandra Sasnovich 45 Caroline Dolehide (USA) vs Arantxa Rus (Netherlands) 46 Yuliia Starodubtseva (Ukraine) vs Francesca Jones (UK) 47 Diane Parry (France) vs Petra Martić (Croatia) 48 Clara Tauson (Denmark) vs Heather Watson (UK) 49 Katie Volynets (USA) vs Tatjana Maria (Germany) 50 Jessica Bouzas (Spain) vs Ella Seidel (Germany) 51 Magda Linette (Poland) vs Elsa Jacquemot (France) 52 Irina-Camelia Begu (Romania) vs Kaja Juvan (Slovenia) 53 Emma Raducanu (UK) vs Mingge Xu (UK) 54 Sonay Kartal (UK) vs Jelena Ostapenko (Latvia) 55 Ashlyn Krueger (USA) vs Mimi Stojsavljevic (UK) 56 Barbora Krejčíková (Czechia) vs Alexandra Eala (Philippines) 57 Mirra Andreeva vs Mayar Sherif (Egypt) 58 Victoria Azarenka vs Anastasia Zakharova 59 Andreea Todoni (Romania) vs Cristina Bucșa (Spain) 60 Dayana Yastremska (Ukraine) vs Coco Gauff (USA) 61 Beatriz Haddad Maia (Brazil) vs Rebecca Šramková (Slovakia) 62 Yulia Putintseva (Kazakhstan) vs Amanda Anisimova (USA) 63 Jasmine Paolini (Italy) vs Anastasija Sevastova (Latvia) 64 Iga Świątek (Poland) vs Polina Kudermetova

Wimbledon 2025: Live Streaming and Telecast Details When will Wimbledon 2025 begin? The 2025 edition of Wimbledon will begin with Round 1 match-ups on Monday, June 30. Who will Carlos Alcaraz play in Wimbledon 2025 Round 1? Carlos Alcaraz will start his Wimbledon 2025 campaign against Italy’s Fabio Fognini. Who will Novak Djokovic face in the first round? Novak Djokovic will face France’s Alexandre Müller in his Round 1 match. Who is Jannik Sinner playing in the first round? Jannik Sinner will open his Wimbledon campaign against fellow Italian Luca Nardi. Who is Alexander Zverev playing in Round 1?

Alexander Zverev will take on France's Arthur Rinderknech in the first round. Who will Aryna Sabalenka play in her opening match? Aryna Sabalenka will begin her title defence against Canada's Carson Branstine. Who is Iga Świątek's opponent in Round 1? Iga Świątek will face Polina Kudermetova in her first-round match. Who will Emma Raducanu play in the first round? Emma Raducanu will face fellow Brit Mingge Xu in an all-British clash. Who is Coco Gauff playing in Round 1? Coco Gauff will start her Wimbledon 2025 campaign against Ukraine's Dayana Yastremska.