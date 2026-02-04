Maritime stakeholders join hands to form new national container carrier
State-owned maritime entities have signed an MoU to form Bharat Container Shipping Line, aimed at strengthening India's export-import logistics and reducing freight volatility
BS Reporter
premium
Listen to This Article
Several state-owned maritime stakeholders on Tuesday signed a memorandum of understanding (MoU) to establish Bharat Container Shipping Line (BCSL). The MoU was signed among the Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, Jawaharlal Nehru Port Authority, V O Chidambaranar Port Authority, Chennai Port Authority, and Sagarmala Finance Corporation.
Topics : Shipping industry Industry News