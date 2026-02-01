Union Budget 2026-27: Credit rises amid improvement in asset quality
Rising credit-deposit ratios are straining bank liquidity even as RBI data shows NPAs falling largely due to write-offs, not recoveries
Challenges
- Banks stepped up lending after FY21, though too much C D ratio, particularly for private sector banks may create liquidity problems
- 'Write Offs' major factor for lower NPAs, say RBI reports
Takeaways
- High C D ratios are pushing banks to raise deposit rates and seek alternative funding sources to meet growing credit demand
- RBI data shows Indian banks’ gross NPAs fell to multi-decade lows not primarily because of recoveries and upgrades
First Published: Feb 01 2026 | 11:15 PM IST