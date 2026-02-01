Associate Sponsors

Union Budget 2026-27: Credit rises amid improvement in asset quality

Rising credit-deposit ratios are straining bank liquidity even as RBI data shows NPAs falling largely due to write-offs, not recoveries

BS Reporter
1 min read Last Updated : Feb 01 2026 | 11:15 PM IST
Challenges

  • Banks stepped up lending after FY21, though too much C D ratio, particularly for private sector banks may create liquidity problems
  • 'Write Offs' major factor for lower NPAs, say RBI reports

Takeaways

  • High C D ratios are pushing banks to raise deposit rates and seek alternative funding sources to meet growing credit demand
  • RBI data shows Indian banks’ gross NPAs fell to multi-decade lows not primarily because of recoveries and upgrades
 
 
 
First Published: Feb 01 2026 | 11:15 PM IST

