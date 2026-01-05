AUS vs ENG 5th Test live streaming: Where to watch Day 2 action today?

|England 1st Innings scorecard
|Player
|Runs
|Balls
|4s
|6s
|SR
|Dismissal
|Zak Crawley
|16
|29
|3
|0
|55.17
|lbw b Neser
|Ben Duckett
|27
|24
|5
|0
|112.5
|c †Carey b Starc
|Jacob Bethell
|10
|23
|2
|0
|43.47
|c †Carey b Boland
|Joe Root
|72
|103
|8
|0
|69.9
|not out
|Harry Brook
|78
|92
|6
|1
|84.78
|not out
|Extras
|8
|-
|-
|-
|-
|(b 1, lb 5, nb 1, w 1)
|Total
|211/3
|45 Ov
|-
|-
|4.68
|-
|Yet to Bat:
|Ben Stokes (c)
|Jamie Smith †
|Will Jacks
|Brydon Carse
|Matthew Potts
|Josh Tongue
|Fall of wickets:
|1-35 (Ben Duckett, 6.5 ov)
|2-51 (Zak Crawley, 11.4 ov)
|3-57 (Jacob Bethell, 12.6 ov)
|England 1st Innings - Bowling
|Bowler
|O
|M
|R
|W
|ECON
|WD
|NB
|Mitchell Starc
|12
|1
|53
|1
|4.41
|0
|1
|Michael Neser
|10
|0
|36
|1
|3.6
|0
|0
|Scott Boland
|13
|0
|48
|1
|3.69
|0
|0
|Cameron Green
|8
|0
|57
|0
|7.12
|1
|0
|Beau Webster
|2
|0
|11
|0
|5.5
|0
|0
|Australia vs England 5th Test broadcasting details
|Country / Region
|TV Channels (Live Telecast)
|Streaming Platforms
|Australia
|Channel Seven, Fox Cricket (Foxtel)
|7Plus, Kayo Sports
|India
|Star Sports Network
|JioCinema / Hotstar
|Pakistan
|Star Sports (via cable)
|JioCinema / Hotstar (via VPN)
|Bangladesh
|Star Sports
|JioCinema / Hotstar
|Sri Lanka
|Star Sports
|JioCinema / Hotstar
|Nepal
|Star Sports
|JioCinema / Hotstar
|UK & Ireland
|TNT Sports
|Discovery+
|United States
|Willow TV
|Willow.tv
|Canada
|Willow Canada
|Hotstar Canada / Willow.tv
|New Zealand
|Sky Sport NZ
|Sky Sport Now
|South Africa
|SuperSport Cricket
|SuperSport App
|Kenya
|SuperSport
|SuperSport App
|UAE
|CricLife, eLife
|Switch TV, StarzPlay, Cricbuzz
|Saudi Arabia
|CricLife
|StarzPlay
|Qatar
|CricLife
|StarzPlay
|Singapore
|Hub Sports
|StarHub TV+, Cricbuzz
|Malaysia
|Astro Cricket
|Astro Go
|Indonesia
|Local sports channels
|Cricbuzz
|Hong Kong
|PCCW / Now TV
|Now Player
|Caribbean
|ESPN Caribbean
|ESPN Play
|Europe (Major countries)
|Varies by country
|Discovery+
|Fiji & Pacific Islands
|Sky Pacific
|Sky Go
|Japan
|No dedicated TV channel
|ICC.tv (if available)
|Germany
|No dedicated TV channel
|Discovery+
|Italy
|No dedicated TV channel
|Discovery+
|Middle East (General)
|CricLife
|StarzPlay