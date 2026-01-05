AUS vs ENG 5th Test live streaming: Where to watch Day 2 action today?

Root, in particular, will look to convert his well-paced innings into a big score, while Brook, whose aggressive approach was marked by streaky shots, will seek to capitalize on his good fortune. The hosts will hope for early breakthroughs from Mitchell Starc, Michael Neser, and Scott Boland, but the pitch at the SCG hasn't shown much assistance for bowlers so far.

Off the field, security will remain heightened in the wake of the Bondi Beach attack, with a moving tribute already marking Day 1. England's target will be to regain momentum and force a competitive total.

Australia, having already retained the Ashes, will look to stay patient and make the most of any opportunities. They will also be hoping for some breakthroughs early on Day 2, with England’s tail looking vulnerable.

What will be the venue for Australia vs England 5th Test in Ashes 2025-26?

The Australia vs England 5th Test in Ashes 2025-26 will be played at Sydney Cricket Ground.

What time will the first ball of Day 2 of the Australia vs England 5th Test in Ashes 2025-26 be bowled?

The first ball of Day 2 of the Australia vs England 5th Test in Ashes 2025-26 will be bowled at 5 am IST.

Where to watch live telecast of the Australia vs England 5th Test in Ashes 2025-26 in India?