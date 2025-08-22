Home / Cricket / News / AUS vs SA 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: Zampa strikes to remove Tony on 38; SA 3 down
Live New Update

AUS vs SA 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: Zampa strikes to remove Tony on 38; SA 3 down

AUS vs SA 2nd ODI LIVE UPDATES: South African skipper Temba Bavuma has been rested for the second ODI match, Markram will lead the side in his absence

Australia vs South Africa 2nd ODI live scorecard
Australia vs South Africa 2nd ODI live scorecard

Last Updated : Aug 22 2025 | 11:22 AM IST
11:22 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 3 runs from the over!

Over Summary: 1 0 1 0 0 1; South Africa 93/3 after 17 overs; Matthew Breetzke 46 (40), Tristan Stubbs 1 (2)
 
Aaron Hardie continues the attack. He gives away 3 runs from the over. 

11:20 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: Zampa strikes

Over Summary: 1 0 0 0 0 W; South Africa 90/3 after 16 overs; Matthew Breetzke 44 (36), Tristan Stubbs 0 (0)
 
Adam Zampa comes into the attack. He gives away 1 run from the over and takes the wicket of Tonu de Zorzi (38).

11:10 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: Drinks break

Over Summary: 1 0 1 4 1 0; South Africa 92/2 after 15 overs; Matthew Breetzke 43 (35), Tony de Zorzi 38 (34)
 
Aaron Hardie comes back into the attack. He gives away 7 runs from the over.

11:06 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 7 runs from the over!

Over Summary: 1 1 4 1 0 0; South Africa 82/2 after 14 overs; Matthew Breetzke 37 (32), Tony de Zorzi 37 (31)
 
Nathan Ellis continues the attack. He gives away 7 runs from the over.

11:02 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 9 runs from the over!

Over Summary: 4 1 1 1 1 1; South Africa 75/2 after 13 overs; Matthew Breetzke 31 (29), Tony de Zorzi 36 (28)
 
Bartlett continues the attack. He gives away 9 runs from the over.

10:57 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 6 runs from the over!

Over Summary: 4 1 0 0 0 L1; South Africa 65/2 after 12 overs; Matthew Breetzke 23 (25), Tony de Zorzi 34 (26)
 
Nathan Ellis continues the attack. He gives away 6 runs from the over.

10:54 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 4 runs from the over!

Over Summary: 0 1 0 1 1 1; South Africa 60/2 after 11 overs; Matthew Breetzke 23 (121), Tony de Zorzi 29 (24)
 
Xavier Bartlett continues the attack. He gives away 4 runs from the over.

10:51 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 5 runs from the over!

Over Summary: 0 1 0 0 1 4; South Africa 56/2 after 10 overs; Matthew Breetzke 21 (19), Tony de Zorzi 27 (21)
 
Nathan Ellis comes into the attack. He gives away 5 runs from the over.

10:44 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 50 up for SA

Over Summary: 0 1 0 0 1 4; South Africa 51/2 after 9 overs; Matthew Breetzke 20 (15), Tony de Zorzi 23 (18)
 
Xavier Bartlett comes into the attack. He gives away 6 runs from the over.

10:40 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: Good over for Proteas

Over Summary: 0 0 4 6 0 6; South Africa 45/2 after 8 overs; Matthew Breetzke 19 (12), Tony de Zorzi 18 (15)
 
Aaron Hardie comes into the attack. He gives away 16 runs from the over.

10:35 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 3 runs from the over!

Over Summary: 1 1 0 0 0 1; South Africa 29/2 after 7 overs; Matthew Breetzke 3 (6), Tony de Zorzi 18 (15)
 
Josh Hazlewood continues the attack. He gives away 3 runs from the over.

10:30 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: Bartlett gets his second

Over Summary: 1 0 1 W 1 2; South Africa 26/2 after 6 overs; Matthew Breetzke 1 (1), Tony de Zorzi 17 (14)
 
Xavier Bartlett continues the attack. He gives away 5 runs from the over and takes the wicket of Ryan Rickelton (8). 

10:24 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 9 runs from the over!

Over Summary: 1 2 0 2 4 0; South Africa 21/1 after 5 overs; Ryan Rickelton 7 (15), Tony de Zorzi 14 (11)
 
Josh Hazlewood continues the attack. He gives away 9 runs from the over.

10:20 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 5 runs from the over!

Over Summary: 0 0 0 1 4 0; South Africa 12/1 after 4 overs; Ryan Rickelton 6 (14), Tony de Zorzi 6 (4)
 
Xavier Bartlett continues the attack. He gives away 5 runs from the over.

10:14 AM

Australia vs South Africa 2nd ODI LIVE SCORE UPDATES: 5 runs from the over!

Over Summary: 0 0 0 3 2 0; South Africa 7/1 after 3 overs; Ryan Rickelton 5 (10), Tony de Zorzi 2 (4)

Josh Hazlewood continues the attack. He gives away 5 runs from the over.
First Published: Aug 22 2025 | 9:06 AM IST

