CPL 2025 full schedule, teams, squads, live streaming and telecast

- Antigua and Barbuda Falcons
- St Kitts and Nevis Patriots
- Trinbago Knight Riders
- Saint Lucia Kings
- Barbados Royals
- Guyana Amazon Warriors
|CPL 2025 full schedule
|Date
|Match
|Venue
|Time (Local / IST)
|Aug 14, 2025
|St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 15)
|Aug 15, 2025
|St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 16)
|Aug 16, 2025
|Antigua & Barbuda Falcons vs Barbados Royals
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 17)
|Aug 17, 2025
|SKN Patriots vs TKR
|Warner Park, St Kitts
|11:00 AM / 8:30 PM IST
|Aug 17, 2025
|AB Falcons vs Saint Lucia Kings
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 18)
|Aug 19, 2025
|SKN Patriots vs Saint Lucia Kings
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 20)
|Aug 20, 2025
|AB Falcons vs TKR
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 21)
|Aug 21, 2025
|SKN Patriots vs Barbados Royals
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 22)
|Aug 22, 2025
|AB Falcons vs Guyana Amazon Warriors
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 23)
|Aug 23, 2025
|Saint Lucia Kings vs TKR
|Daren Sammy Stadium, St Lucia
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 24)
|Aug 24, 2025
|Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 24)
|Aug 24, 2025
|Saint Lucia Kings vs Barbados Royals
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 25)
|Aug 26, 2025
|Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 27)
|Aug 27, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Aug 28, 2025
|Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Aug 29, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|20:00:00/ 5:30 AM (Aug 30)
|Aug 30, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 31)
|Aug 31, 2025
|Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 1, 2025
|Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 3, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 4, 2025
|Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 5, 2025
|Barbados Royals vs Antigua & Barbuda Falcons
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 6, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders
|Providence Stadium, Guyana
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 7, 2025
|Barbados Royals vs Saint Lucia Kings
|Kensington Oval, Barbados
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 7, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 8)
|Sep 10, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons
|Providence Stadium, Guyana
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 11, 2025
|Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 12, 2025
|Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 13, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings
|Providence Stadium, Guyana
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 14, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals
|Providence Stadium, Guyana
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 16, 2025
|Eliminator (3rd vs 4th)
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
|Sep 17, 2025
|Qualifier 1 (1st vs 2nd)
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
|Sep 19, 2025
|Qualifier 2 (Loser Qualifier 1 vs Winner Eliminator)
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
|Sep 21, 2025
|Final
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
- Sir Vivian Richards Stadium, Antigua and Barbuda
- Kensington Oval, Barbados
- Providence Stadium, Guyana
- Warner Park, St Kitts and Nevis
- Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
- Brian Lara Cricket Academy, Trinidad and Tobago
- Queen’s Park Oval, Trinidad and Tobago
Carribean Premier League 2025 live telecast and live streaming details
You’ve reached your limit of {{free_limit}} free articles this month.
Subscribe now for unlimited access.
Already subscribed? Log inSubscribe to read the full story →
Smart Quarterly
₹900
3 Months
₹300/Month
Smart Essential
₹2,700
1 Year
₹225/Month
Super Saver
₹3,900
2 Years
₹162/Month
Renews automatically, cancel anytime
Here’s what’s included in our digital subscription plans
Access to Exclusive Premium Stories
Over 30 subscriber-only stories daily, handpicked by our editors
Complimentary Access to The New York Times
News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic
Business Standard Epaper
Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share
Curated Newsletters
Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox
Market Analysis & Investment Insights
In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor
Archives
Repository of articles and publications dating back to 1997
Ad-free Reading
Uninterrupted reading experience with no advertisements
Seamless Access Across All Devices
Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app