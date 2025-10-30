Home / Finance / News / BFSI Summit LIVE: Payments firms looking at global markets for profitability, says Cashfree CRO
Live New Update

BFSI Summit LIVE: Payments firms looking at global markets for profitability, says Cashfree CRO

BFSI Summit Day 2 updates: The summit, scheduled from October 29 to 31, will bring together top policymakers, CEOs, and industry experts for a series of keynote addresses, fireside chats

BS Web Team New Delhi
Ajay Seth
Ajay Seth, Chairman, Irdai speaking at Business Standard BFSI Summit 2025

1 min read Last Updated : Oct 30 2025 | 12:54 PM IST
Google
Facebook IconLinkedIN Icon

12:54 PM

We use on-device AI to mitigate risk and detect scams: Google's regional head

12:31 PM

Have urged for the creation of state-level health regulator: Bajaj Allianz General Insurance's CEO

Tapan Singhel, managing director and chief executive officer of Bajaj Allianz General Insurance, said the company has urged the government to establish a dedicated health regulator. “We have spoken to the ministry, but the challenge lies in the fact that health is a state subject. Therefore, any regulator would have to come from the state level. We now plan to engage with state chief ministers on this,” he added.
 

12:14 PM

We need to increase penetration to protect: Naveen Chandra Jha, head, SBI General Insurance

"The products need to be dynamic, precise and, more analysis need to be done," SBI General Insurance chief Naveen Chandra Jha said.

12:08 PM

Risk must be shared among all stakeholders, says Anup Rau, MD & CEO, Generali Central Insurance

12:00 PM

Insurance sector, government must align on catastrophic risks: PB Fintech CEO

Yashish Dahiya, chairman and Group CEO of PB Fintech, said the insurance industry and the government must work together on managing catastrophic events and ensure their interests are aligned with those of consumers.

11:52 AM

Clients now want to diversify to different assets: Rahul Jain, head of Nuvama Wealth

"Asset allocation is the best way to manage risks," says Rahul Jain, president-head of Nuvama Wealth Management.

11:47 AM

From wealth creation standpoint, India is on steroids: Anas Rahman Junaid

"Many clients are sometimes so focused on their core business, that they may not see the other opportunities. A lot of education is happening around it," says Hurun India's Anas Rahman Junaid.

11:44 AM

Indian wealth management is growing at 8%, says ASK Wealth Management's Rajesh Saluja

11:25 AM

FDI welcome in insurance, but domestic capital remains key: Ajay Seth

11:21 AM

Focus needs to be paid to distribution in the insurance sector: Ajay Seth

Players in the insurance sector should target the bottom of the pyramid, from where most of the growth will come in. The sector currently has full support of the government in this direction. Insurance in India needs to move from a high-cost to moderate-cost good quality service, says Ajay Seth, chairman, Irdai. 
 

11:15 AM

Current moment is a golden chance to make insurance products more affordable, says Ajay Seth

11:11 AM

Govt treating insurance as an essential service, says Irdai chief Ajay Seth

"Tax rate on insurance is zero. This shows that the government is prioritising insurance as something which is essential for life," says Ajay Seth, chairman, Irdai.

10:57 AM

Future of finance is digital tokenisation: G Padmanabhan

G Padmanabhan, former executive director of the Reserve Bank of India, said the regulator had missed the crypto bus and emphasised that the future of finance lay in digital tokenisation, which needed to be addressed.

10:54 AM

Commission for insurance agents set to rise multifold: LIC MD Ratnakar Patnaik

10:46 AM

Clear crypto rules can boost job opportunities in India: Binance’s Seker

Greater regulatory clarity would open up more employment opportunities in the sector. If there were a clear path on what’s allowed and what’s controlled, we’d see many more job applications and placements,” SB Seker, head of APAC at Binance, said. 
Connect with us on WhatsApp

Topics :Business Standard BFSI SummitBFSIInsurancePersonal Finance

First Published: Oct 30 2025 | 9:57 AM IST

Explore News