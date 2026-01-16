Fixed deposit rates in mid-Jan 2026 at 5-8%: Check best bank offers
Major lenders are holding firm at 6-6.5 % while small finance banks lead the market with returns of up to 8%
|Bank Fixed Deposit Rates
|
Bank Name
|Interest Rates (p.a.)
|Highest slab
|
1-year
|
3-year
|
5-year
|%
|Tenure
|SMALL FINANCE BANKS
|AU Small Finance Bank
|7.10
|30 months 1 day to 36 months
|6.35
|7.10
|6.75
|Equitas Small Finance Bank
|7.30
|888 days
|7.00
|7.00
|7.00
|ESAF Small Finance Bank
|7.60
|444 days
|4.75
|6.00
|5.75
|Jana Small Finance Bank
|7.77
|Above 3 years to 5 years
|7.00
|7.50
|7.77
|Shivalik Small Finance Bank
|7.50
|21 months 1 day to 22 months
|6.00
|6.75
|6.25
|slice Small Finance Bank
|7.75
|18 months 1 day to 18 months 2 days
|6.25
|7.50
|7.00
|Suryoday Small Finance Bank
|8.00
|5 years
|7.25
|7.25
|8.00
|Ujjivan Small Finance Bank
|7.45
|2 years
|7.25
|7.20
|7.20
|Utkarsh Small Finance Bank
|7.50
|2 years to 3 years
|6.00
|7.50
|7.00
|PRIVATE SECTOR BANKS
|Axis Bank
|6.45
|15 months to 10 years
|6.25
|6.45
|6.45
|Bandhan Bank
|7.20
|2 years to less than 3 years
|7.00
|7.00
|5.85
|City Union Bank
|6.75
|500 days
|6.50
|6.50
|6.25
|CSB Bank
|7.00
|13 months
|5.00
|5.75
|5.75
|DBS Bank
|6.60
|376 days to 600 days
|6.30
|6.40
|6.25
|DCB Bank
|7.15
|Above 60 months to 61 months
|6.90
|7.00
|7.00
|Federal Bank
|6.75
|36 months
|6.25
|6.75
|6.40
|HDFC Bank
|6.45
|18 months to 3 years
|6.25
|6.45
|6.40
|ICICI Bank
|6.50
|3 years 1 day to 10 years
|6.25
|6.45
|6.50
|IDFC FIRST Bank
|7.00
|450 days to 5 years
|6.30
|7.00
|7.00
|IndusInd Bank
|7.00
|1 year 6 months to less than 1 year 7 months
|6.75
|6.90
|6.65
|Jammu & Kashmir Bank
|7.00
|888 days
|6.50
|6.65
|6.60
|IDBI Bank
|6.50
|700 days - Utsav FD
|6.20
|6.35
|6.25
|Karnataka Bank
|6.65
|555 days
|6.50
|6.15
|6.15
|Kotak Mahindra Bank
|6.70
|15 months to less than 2 years
|6.50
|6.40
|6.25
|RBL Bank
|7.20
|18 months to 3 years
|7.00
|7.20
|6.70
|SBM Bank India
|7.30
|Above 18 months to less than 2 years 3 days
|7.00
|7.10
|7.00
|South Indian Bank
|6.60
|2 years
|6.35
|6.20
|5.70
|Tamilnad Mercantile Bank
|7.10
|456 days (TMB456)
|6.80
|6.60
|6.60
|YES Bank
|7.00
|18 months 1 day to less than 5 years
|6.65
|7.00
|6.75
|PUBLIC SECTOR BANKS
|Bank of Baroda
|6.45
|444 days – BoB Square Drive Deposit Scheme
|6.10
|6.25
|6.30
|Bank of India
|6.70
|450 days - Star Swarnim
|6.25
|6.25
|6.00
|Bank of Maharashtra
|6.65
|400 days
|6.20
|5.25
|5.00
