Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Aarnav Fashions standalone net profit declines 57.18% in the December 2025 quarter

Aarnav Fashions standalone net profit declines 57.18% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 9:14 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 4.29% to Rs 98.74 crore

Net profit of Aarnav Fashions declined 57.18% to Rs 1.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.29% to Rs 98.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 94.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales98.7494.68 4 OPM %6.9810.63 -PBDT4.877.70 -37 PBT2.865.74 -50 NP1.854.32 -57

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

GVP Infotech reports standalone net loss of Rs 1.31 crore in the December 2025 quarter

Par Drugs & Chemicals standalone net profit rises 727.59% in the December 2025 quarter

Tirupati Forge standalone net profit rises 54.20% in the December 2025 quarter

Techno Electric & Engineering Company standalone net profit rises 45.15% in the December 2025 quarter

Kesar Terminals & Infrastructure reports standalone net profit of Rs 1.36 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 9:14 AM IST

Explore News

Next Story