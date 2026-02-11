AB Cotspin India consolidated net profit declines 19.66% in the December 2025 quarter

Sales rise 30.37% to Rs 77.23 croreNet profit of AB Cotspin India declined 19.66% to Rs 3.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.37% to Rs 77.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 59.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales77.2359.24 30 OPM %12.2014.99 -PBDT8.636.72 28 PBT4.604.68 -2 NP3.274.07 -20
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content