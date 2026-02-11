Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / AB Cotspin India consolidated net profit declines 19.66% in the December 2025 quarter

AB Cotspin India consolidated net profit declines 19.66% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:49 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 30.37% to Rs 77.23 crore

Net profit of AB Cotspin India declined 19.66% to Rs 3.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.37% to Rs 77.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 59.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales77.2359.24 30 OPM %12.2014.99 -PBDT8.636.72 28 PBT4.604.68 -2 NP3.274.07 -20

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

TBO Tek consolidated net profit rises 7.42% in the December 2025 quarter

Jupiter Wagons consolidated net profit declines 35.29% in the December 2025 quarter

Pavna Industries consolidated net profit rises 328.57% in the December 2025 quarter

Prismx Global Ventures consolidated net profit rises 38.10% in the December 2025 quarter

Modulex Construction Technologies reports consolidated net loss of Rs 4.40 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:49 PM IST

Explore News

Next Story