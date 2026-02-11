Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jupiter Wagons consolidated net profit declines 35.29% in the December 2025 quarter

Jupiter Wagons consolidated net profit declines 35.29% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:48 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 13.54% to Rs 890.36 crore

Net profit of Jupiter Wagons declined 35.29% to Rs 62.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 97.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.54% to Rs 890.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1029.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales890.361029.83 -14 OPM %12.6613.86 -PBDT103.46143.13 -28 PBT86.83129.60 -33 NP62.9997.34 -35

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Pavna Industries consolidated net profit rises 328.57% in the December 2025 quarter

Prismx Global Ventures consolidated net profit rises 38.10% in the December 2025 quarter

Modulex Construction Technologies reports consolidated net loss of Rs 4.40 crore in the December 2025 quarter

Prima Plastics consolidated net profit rises 53.33% in the December 2025 quarter

Raghunath International consolidated net profit declines 33.33% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:48 PM IST

Explore News

Next Story