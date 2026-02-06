Associate Sponsors

Kati patang Lifestyle reports consolidated net loss of Rs 2.82 crore in the December 2025 quarter

Feb 06 2026
Sales decline 40.09% to Rs 2.60 crore

Net Loss of Kati patang Lifestyle reported to Rs 2.82 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 40.09% to Rs 2.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.604.34 -40 OPM %-106.92-30.88 -PBDT-2.73-1.48 -84 PBT-2.76-1.54 -79 NP-2.82-1.13 -150

Feb 06 2026

