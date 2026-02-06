Eveready Industries India consolidated net profit declines 43.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.12% to Rs 367.24 croreNet profit of Eveready Industries India declined 43.13% to Rs 7.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.12% to Rs 367.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 333.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales367.24333.50 10 OPM %8.988.76 -PBDT28.6022.93 25 PBT21.5915.93 36 NP7.4513.10 -43
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content