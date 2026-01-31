ABM Knowledgeware consolidated net profit declines 45.30% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.85% to Rs 30.74 croreNet profit of ABM Knowledgeware declined 45.30% to Rs 1.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.51 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.85% to Rs 30.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales30.7428.24 9 OPM %13.8626.17 -PBDT5.809.00 -36 PBT4.718.05 -41 NP1.923.51 -45
