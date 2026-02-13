Accel reports consolidated net loss of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 5.25% to Rs 40.28 croreNet loss of Accel reported to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.25% to Rs 40.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 38.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales40.2838.27 5 OPM %7.879.38 -PBDT2.431.93 26 PBT0.810.37 119 NP-0.080.27 PL
