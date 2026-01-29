Adani Power consolidated net profit declines 18.89% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.92% to Rs 12451.44 croreNet profit of Adani Power declined 18.89% to Rs 2479.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3057.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.92% to Rs 12451.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13671.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12451.4413671.18 -9 OPM %34.0436.74 -PBDT4080.325228.65 -22 PBT2945.024058.64 -27 NP2479.583057.21 -19
