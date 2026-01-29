Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Adani Power consolidated net profit declines 18.89% in the December 2025 quarter

Adani Power consolidated net profit declines 18.89% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 2:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 8.92% to Rs 12451.44 crore

Net profit of Adani Power declined 18.89% to Rs 2479.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3057.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.92% to Rs 12451.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13671.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12451.4413671.18 -9 OPM %34.0436.74 -PBDT4080.325228.65 -22 PBT2945.024058.64 -27 NP2479.583057.21 -19

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Balaji Amines consolidated net profit declines 5.30% in the December 2025 quarter

Styrenix Performance Materials consolidated net profit declines 65.74% in the December 2025 quarter

Eiko Lifesciences standalone net profit rises 239.29% in the December 2025 quarter

SRG Housing Finance Ltd leads losers in 'B' group

Heritage Foods slumps after weak Q3 performance

First Published: Jan 29 2026 | 2:51 PM IST

Explore News

Next Story