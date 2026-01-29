Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Aequs reports consolidated net loss of Rs 42.68 crore in the December 2025 quarter

Aequs reports consolidated net loss of Rs 42.68 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 5:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 50.77% to Rs 326.17 crore

Net Loss of Aequs reported to Rs 42.68 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 39.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.77% to Rs 326.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 216.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales326.17216.34 51 OPM %8.903.41 -PBDT18.74-7.87 LP PBT-16.29-34.15 52 NP-42.68-39.81 -7

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Vedanta consolidated net profit rises 60.98% in the December 2025 quarter

Shree Ganesh Biotech India standalone net profit declines 58.44% in the December 2025 quarter

Alacrity Securities standalone net profit declines 69.43% in the December 2025 quarter

Sungold Capital standalone net profit rises 300.00% in the December 2025 quarter

Fynx Capital reports standalone net loss of Rs 0.82 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 5:32 PM IST

Explore News

Next Story