Affle 3i consolidated net profit rises 19.06% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 5:06 PM IST
Sales rise 19.25% to Rs 717.47 crore

Net profit of Affle 3i rose 19.06% to Rs 119.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 100.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.25% to Rs 717.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 601.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales717.47601.67 19 OPM %22.7321.84 -PBDT179.32149.50 20 PBT146.12123.74 18 NP119.32100.22 19

First Published: Jan 31 2026 | 5:06 PM IST

