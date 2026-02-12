Associate Sponsors

Agarwal Duplex Board Mills standalone net profit declines 59.26% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 6:35 PM IST
Sales decline 12.22% to Rs 49.83 crore

Net profit of Agarwal Duplex Board Mills declined 59.26% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.22% to Rs 49.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 56.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales49.8356.77 -12 OPM %1.991.87 -PBDT0.640.73 -12 PBT0.290.36 -19 NP0.110.27 -59

First Published: Feb 12 2026 | 6:35 PM IST

