Agri-Tech (India) reports standalone net loss of Rs 0.59 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 66.67% to Rs 0.05 croreNet Loss of Agri-Tech (India) reported to Rs 0.59 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 66.67% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.050.03 67 OPM %-1140.00-366.67 -PBDT-0.57-0.11 -418 PBT-0.59-0.11 -436 NP-0.59-0.11 -436
