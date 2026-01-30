Relaxo Footwears standalone net profit declines 19.60% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.17% to Rs 668.03 croreNet profit of Relaxo Footwears declined 19.60% to Rs 26.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.17% to Rs 668.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 666.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales668.03666.90 0 OPM %10.3912.50 -PBDT75.0684.81 -11 PBT35.9244.61 -19 NP26.5433.01 -20
