Golkunda Diamonds & Jewellery standalone net profit declines 28.19% in the December 2025 quarter

Sales decline 15.18% to Rs 62.60 croreNet profit of Golkunda Diamonds & Jewellery declined 28.19% to Rs 3.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 15.18% to Rs 62.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales62.6073.80 -15 OPM %9.6510.47 -PBDT4.986.80 -27 PBT4.706.52 -28 NP3.544.93 -28
