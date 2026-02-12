Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Aimco Pesticides reports consolidated net loss of Rs 2.53 crore in the December 2025 quarter

Aimco Pesticides reports consolidated net loss of Rs 2.53 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 5:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 40.30% to Rs 30.20 crore

Net loss of Aimco Pesticides reported to Rs 2.53 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.52 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 40.30% to Rs 30.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 50.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales30.2050.59 -40 OPM %-7.124.11 -PBDT-2.441.61 PL PBT-3.290.59 PL NP-2.530.52 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ausom Enterprise consolidated net profit rises 1187.50% in the December 2025 quarter

Rashtriya Chemicals & Fertilizers consolidated net profit rises 0.90% in the December 2025 quarter

Munjal Auto Industries reports consolidated net profit of Rs 13.47 crore in the December 2025 quarter

IST consolidated net profit rises 166.18% in the December 2025 quarter

Dhabriya Polywood consolidated net profit rises 100.52% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 5:34 PM IST

Explore News

Next Story