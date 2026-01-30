Allied Blenders & Distillers consolidated net profit rises 15.68% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.98% to Rs 1002.98 croreNet profit of Allied Blenders & Distillers rose 15.68% to Rs 66.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 57.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.98% to Rs 1002.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 973.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1002.98973.94 3 OPM %13.5311.99 -PBDT110.7492.62 20 PBT92.2980.11 15 NP66.4857.47 16
