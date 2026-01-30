Associate Sponsors

Orient Cement standalone net profit rises 174.16% in the December 2025 quarter

Jan 30 2026
Sales decline 1.13% to Rs 636.10 crore

Net profit of Orient Cement rose 174.16% to Rs 27.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.13% to Rs 636.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 643.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales636.10643.35 -1 OPM %14.099.03 -PBDT90.5454.76 65 PBT42.6616.57 157 NP27.8010.14 174

