Indegene consolidated net profit declines 6.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 30.77% to Rs 942.10 croreNet profit of Indegene declined 6.20% to Rs 102.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 109.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.77% to Rs 942.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 720.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales942.10720.40 31 OPM %16.9318.30 -PBDT174.30166.30 5 PBT134.70146.30 -8 NP102.90109.70 -6
