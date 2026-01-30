Associate Sponsors

Indegene consolidated net profit declines 6.20% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 30.77% to Rs 942.10 crore

Net profit of Indegene declined 6.20% to Rs 102.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 109.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 30.77% to Rs 942.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 720.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales942.10720.40 31 OPM %16.9318.30 -PBDT174.30166.30 5 PBT134.70146.30 -8 NP102.90109.70 -6

First Published: Jan 30 2026 | 9:08 AM IST

