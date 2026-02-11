Alpa Laboratories consolidated net profit declines 78.65% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.09% to Rs 29.05 croreNet profit of Alpa Laboratories declined 78.65% to Rs 1.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.09% to Rs 29.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales29.0526.15 11 OPM %5.202.83 -PBDT2.399.45 -75 PBT1.758.90 -80 NP1.908.90 -79
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content