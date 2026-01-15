Anand Rathi Share & Stock Brokers consolidated net profit rises 71.77% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.45% to Rs 248.20 croreNet profit of Anand Rathi Share & Stock Brokers rose 71.77% to Rs 37.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.45% to Rs 248.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 204.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales248.20204.36 21 OPM %40.7537.63 -PBDT56.2234.58 63 PBT49.7628.69 73 NP37.0021.54 72
