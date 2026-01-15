ICICI Prudential Asset Management Co standalone net profit rises 45.15% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.48% to Rs 1514.67 croreNet profit of ICICI Prudential Asset Management Co rose 45.15% to Rs 917.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 631.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.48% to Rs 1514.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1226.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1514.671226.66 23 OPM %75.2971.70 -PBDT1244.78849.26 47 PBT1218.80828.10 47 NP917.09631.84 45
