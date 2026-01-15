Home / Markets / Capital Market News / International Travel House reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 15 2026 | 9:16 AM IST
Sales decline 0.09% to Rs 58.22 crore

Net loss of International Travel House reported to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 5.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.09% to Rs 58.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales58.2258.27 0 OPM %12.1112.97 -PBDT8.278.99 -8 PBT5.957.28 -18 NP-0.025.38 PL

First Published: Jan 15 2026 | 9:16 AM IST

