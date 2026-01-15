Home / Markets / Capital Market News / HDB Financial Services standalone net profit rises 36.33% in the December 2025 quarter

HDB Financial Services standalone net profit rises 36.33% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 15 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.79% to Rs 4673.50 crore

Net profit of HDB Financial Services rose 36.33% to Rs 643.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 472.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.79% to Rs 4673.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4143.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4673.504143.60 13 OPM %55.9656.33 -PBDT911.50689.40 32 PBT860.30640.80 34 NP643.90472.30 36

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

ICICI Prudential Asset Management Co standalone net profit rises 45.15% in the December 2025 quarter

International Travel House reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

BITS consolidated net profit rises 180.00% in the December 2025 quarter

Eco Hotels and Resorts reports consolidated net loss of Rs 2.17 crore in the December 2025 quarter

Teamo Productions HQ standalone net profit rises 989.36% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 15 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story