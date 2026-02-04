Andhra Paper standalone net profit declines 15.45% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.55% to Rs 418.69 croreNet profit of Andhra Paper declined 15.45% to Rs 9.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.55% to Rs 418.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 385.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales418.69385.70 9 OPM %3.687.34 -PBDT39.5739.08 1 PBT12.1817.08 -29 NP9.8511.65 -15
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content