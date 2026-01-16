Home / Markets / Capital Market News / Angel One consolidated net profit declines 4.55% in the December 2025 quarter

Angel One consolidated net profit declines 4.55% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 16 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.76% to Rs 1334.90 crore

Net profit of Angel One declined 4.55% to Rs 268.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 281.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.76% to Rs 1334.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1262.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1334.901262.21 6 OPM %39.6539.29 -PBDT404.94413.99 -2 PBT373.44387.32 -4 NP268.66281.47 -5

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Fedbank Financial Services standalone net profit rises 368.60% in the December 2025 quarter

ITCONS E-Solutions bags Rs 7-cr contract from Bank of Maharashtra

Mangalam Drugs and Organics reports consolidated net loss of Rs 9.84 crore in the December 2025 quarter

Genomic Valley Biotech standalone net profit declines 93.75% in the December 2025 quarter

HDFC Life Insurance Company consolidated net profit declines 0.74% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 16 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story