HDFC Life Insurance Company consolidated net profit declines 0.74% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.03% to Rs 18351.42 croreNet profit of HDFC Life Insurance Company declined 0.74% to Rs 418.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 421.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.03% to Rs 18351.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16831.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18351.4216831.84 9 OPM %1.482.66 -PBDT445.20418.73 6 PBT445.20418.73 6 NP418.19421.31 -1
