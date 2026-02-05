Associate Sponsors

Anthem Biosciences consolidated net profit declines 25.34% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 5:07 PM IST
Sales decline 15.00% to Rs 423.15 crore

Net profit of Anthem Biosciences declined 25.34% to Rs 92.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 124.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 15.00% to Rs 423.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 497.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales423.15497.81 -15 OPM %37.1532.04 -PBDT190.38181.33 5 PBT155.84161.05 -3 NP92.82124.33 -25

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 05 2026 | 5:07 PM IST

